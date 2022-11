Un guardia de seguridad atiende a un paciente fantasma en un hospital de Argentina

Este es vídeo viral del que muchos hablan en Argentina en que un guardia de seguridad apareció para recibir a un 'paciente fantasma' invisible en un hospital privado de Buenos Aires.

El trabajador se encontraba en la recepción cuando las puertas corredizas del vestíbulo del Sanatorio Finochettio de Buenos Aires parecieron abrirse solas antes del amanecer del 11 de noviembre.

Las imágenes de CCTV muestran al guardia levantándose de su asiento para quitar la barrera del cinturón y permitir que el visitante espectral entre. Después parecía garabatear en su portapapeles mientras conversaba con la entidad invisible.

Luego sacó una silla de ruedas y se la ofreció al invitado antes de empujarla contra la pared y aparentemente dirigir al fantasma por el pasillo.

Medios locales informaron que el guardia había registrado a un paciente fallecido un día antes en el hospital.

Sin embargo, Guillermo Capuya, director de relaciones con los medios de la institución, rápidamente desmintió las afirmaciones de que se tratase de un fenómeno sobrenatural.

Aclaró que la entrada no funcionaba correctamente y agregó que el guardia podría haber estado gastando una broma.

Él dijo: "Como estaba roto, se abrió solo 28 veces durante las 10 horas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes".

"No sé si quería hacer una broma o qué, pero se volvió viral. Lo que no creo es en fantasmas", sentenció.

"Dijeron que la persona registró a alguien que había muerto, y eso no está, no hay nada, no hay un registro que muestre a esta persona. El nombre no está registrado", explico Guillermo sobre el vídeo viral.

VER MÁS: ¿Es un fantasma?