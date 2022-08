La increíble historia de Dakota Cooke, la mujer que ha aprendido a amar su barba

Esta mujer se ha vuelto viral después de contar su sorprendente historia personal de como llego a aceptar su barba. Dakota Cooke, de 30 años, notó por primera vez un crecimiento anormal de vello en la cara a la edad de 13 años y pasó años teniendo citas semanales para depilarse con cera y afeitarse la cara dos veces al día.

Esta artista circense de Las Vegas, Nevada, EEUU, se sintió juzgada e incómoda por el crecimiento de su cabello y se hundió en una espiral de diez años de ansiedad e incomodidad.

A pesar de someterse a numerosas pruebas todavía no está claro qué causó el vello facial de Dakota, pero el personal médico cree que tiene algo que ver con sus glándulas suprarrenales que producen niveles elevados de testosterona.

Asegura que es una mujer cisgenero que nacio como mujer, se identifica como mujer y usa los pronombre she/her pero tiene una hermosa barba que sorprende a todo el mundo.

"Me siento más sexy que nunca"

Dakota pasó años sintiéndose juzgada e insegura sobre el crecimiento de su cabello, y cayó en una década de ansiedad y baja autoestima.

El artista de circo dijo: "Cuando llegué a la pubertad a los 13 años, se metian conmigo un poco más".

"Comenzó con una pelusa clara en mi cara que comenzó a alargarse y oscurecerse", ha explicado.

"Un amigo de la familia me lo señaló en ese momento, así que mi padrastro me llevó a los médicos para hacerme pruebas y luego me llevó a la peluquería donde me hice la primera depilación. Era súper incómodo y, en ese momento, estaba a punto de aprender a afeitarme las piernas".

"Crecí en un período en el que las mujeres con vello facial estaban tan estigmatizadas que las mujeres en el salón me decían que se supone que las niñas no deben dejarse crecer el vello facial".

"Supongo que eso se quedó conmigo, porque durante los siguientes diez años, me hundí en esta espiral de vergüenza en la que intentaba esconder mi rostro en fotos y asistir a sesiones de depilación todas las semanas".

"Llegué a un punto, cuando trabajé en uno de mis primeros trabajos en el comercio minorista, me afeitaba la cara dos veces al día, una por la mañana y luego en mi descanso porque los pelos eran muy visibles, y estaba trabajando en el departamento de maquillaje donde no era aceptable ser otra cosa que una mujer estereotipada".

"Probablemente todavía tengo algunas de esas cicatrices de tanto afeitarme hasta el día de hoy", eplica en una serie de videos que ha publicado en TikTok y que se han vuelto virales.

El circo ayudo a que aprendiera a amarse

Todo cambió en 2015, cuando Dakota estaba en una fiesta con un amigo, quien le habló de trabajar en el circo. Dakota se enamoró de la idea de ser una mujer barbuda en el programa, por lo que decidió deshacerse de las navajas y la depilación y dejarse crecer el vello facial.

"Ese fue realmente el catalizador en el que comenzó mi viaje para amarme a mí misma y a mi barba", recordó.

"Dejarme crecer la barba fue bastante incómodo al principio, me costó mucho no cortarla y afeitarla de nuevo".

Gradualmente, Dakota aprendió a soportar la incomodidad y amar su apariencia.

Ahora hace un acto de circo en el que se hace pasar por Dakota, la mujer barbuda, y realiza hazañas como clavarse clavos en la nariz y caminar sobre vidrio.

