El juego del dado de WIll Smith

Más información Los mejores memes del puñetazo de WIll Smith en los Oscar

¿YA TIENES TU OPINIÓN FORMADA SOBRE LO DE WILL SMITH?

¿NO?

YO TE AYUDO!

Tira un dado y adopta esa posición en redes sociales. ¡No te preocupes! Si te aburres puedes volver a tirarlo y cambiar de posición. ¡¡En el mismo día!!

Coge un dado, agítalo bien y BUENA SUERTE

SI SALE 1

Will Smith hizo… MAL

¿Es que ya no se puede hacer chistes de nada? ¡Hay cantidad de hombres con alopecia! Sólo es alopecia, no es ninguna enfermedad grave. Eso no se puede tolerar de ninguna manera. ¡Están acabando con la libertad de los cómicos!

SI SALE 2

Will Smith hizo… BIEN

Un hombre de familia no puede quedarse con los brazos cruzados y tolerar insultos a su mujer. ¿Quién aguantaría eso?

SI SALE 3

Will Smith hizo… MAL

Lo que hizo Chris Rock es inexcusable al reírse del drama de una mujer con alopecia. Merece no volver a ser invitado nunca y a desaparecer de los medios. Pero la hostia se la tendría que haber dado Jada, no su marido. Ese machismo es totalmente inexcusable.

SI SALE 4

Will Smith hizo BIEN

Lo que hizo Chris Rock es inexcusable al reírse del drama de una mujer con alopecia. Merece no volver a ser invitado nunca y a desaparecer de los medios. La hostia se la ganó bien ganada.

SI SALE 5

Will Smith hizo… regular

Ese tipo de humor no tiene cabida en una entrega de premios y es una falta de respeto. Ahora, ¿utilizar la violencia? Parece un poco DEMASIADO. Aunque quizás es lo único que podría haber hecho en esa situación, la verdad.

SI SALE 6

Will Smith no hizo nada.

Actuó manejado por los microchips en su sangre introducidos por la vacuna de Bill Gates y le ha controlado a través del 5G para que no revelase el plan de Soros para quitarle el pelo a las mujeres. ¡DESPERTAD!