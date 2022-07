Karmaland contra Tortillaland: de las advertencias de Auron a la negativa de TheGrefg

Es muy raro que series streamers se pisen porque las fechas de estreno suelen estar pactadas entre bambalinas por sus responsables y máximos cabecillas. A punto de comenzar la quinta temporada de Karmaland, con un montón de creadores top como protagonistas, un poco de tensión hay donde antes hubo buen rollo. Concretamente, con Tortillaland 2.

Hay que recordar que Karmaland explotó a finales de 2019 pero ya era muy conocido. Tortilla, que se estrenó a finales del verano pasado, fue un recién llegado en su género pero aun así gozó de una popularidad gigantesca. De tanto jugar y tanto rolear, hubo roces que no se han podido solucionar para su secuela.

Es lo que tiene que algunos de los participantes estén abiertamente de uñas, y que Auron descubriera que la serie de Vegetta y WillyRex iba a contar con algunos de sus talentos, lo que ha hecho que cambien sus planes. No los de estreno, por cierto: "Llevo seis meses anunciando que Tortilla 2 se iba a agosto o septiembre, y todavía hay gente que cree que lo hago en respuesta a Karmaland".

"Nosotros nos enteramos hace poco de lo de Tortilla", dijo en directo Vegetta con su socio y mejor amigo dándole la razón. "Teníamos en mente que iba a ser mucho más tarde y de repente, se anuncia Karmaland, y se anuncian tropecientas series que yo no sabía". Vaya, vaya, así que lo de compartir agendas no es tan claro como creíamos...

Al parecer, no querían que eventos como La Velada ("Luzu y Lolito pegándose por la alcaldía") interfirieran en lo que ellos querían hacer. "De verdad que sentimos que se vayan a apelotonar, pero cada una tiene su estilo y el público elige qué es lo que se ajusta más a lo que quiere ver".

Un perfil más o menos provocador que ha pasado por Tortilla y que creó su propio Calvaland no quiere ni oír hablar de Minecraft. "Si Auron me invita, que no lo sé, no sé si aceptaría", explica un TheGrefg que ahora mismo no tiene ganas de -lands. "Para estar en una serie quiero estar motivado, y ahora mismo no estoy en un punto de mi vida en el que me apetezca estar en una serie en la que, además, no me siento del todo cómodo en muchas cosas".

¿Puyitas? ¿Ganas de vacaciones? ¿Proyectos propios? Sea como sea, el culebrón este verano de youtubers y streamers tiene pinta de que va a ser muy cuadriculado (guiño-guiño)