Machistas, salid de vuestras madrigueras

"Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea", decía el grito de los universitarios alojados en el Colegio Mayor de curas Elías Ahúja de Madrid a sus vecinas de la residencia femenina de enfrente. Sí, suena a relato erótico del Marqués de Sade de adolescente. Y vaya si "sus putas" salieron: "No nos sentimos ofendidas, los cánticos se están sacando de contexto", dijeron en su defensa las residentes del Colegio Mayor de monjas Santa Mónica, ahí bien separadas, como en la Sección Femenina. Al parecer, según los BorjaMaris y las Carlotas, la performance con coreografía de persianas y cánticos soeces, machistas y misóginos es una tradición, un "pique" habitual entre machos y hembras de ambas cavernas. Ellas, como en las sectas, son las únicas que los defienden. Son sus costumbres y hay que respetarlas.

El comportamiento machista amparado en la "tradición" no es un caso aislado de estos universitarios comportándose como orangutanes con la espalda erguida y el pelo lacio, también tienen por tradición gritar consignas nazis acompañadas del brazo en alto, porque se ve que incluso el fascismo de su bisabuelo político Franco les cae demasiado vainilla y prefieren loar al fascista vecino de Hitler. Casi 1.200 euros al mes cuestan por cabeza su alojamiento en esos zulos cristianos con lavandería y sábanas limpias cada semana, para acabar creyendo que la vida es el videojuego Wolfenstein.

Después de todo el circo mediático, seguramente asesorados por abogados de alto standing contratados por sus padres millonetis, los residentes del Elías Ahúja han pedido a las interesadas disculpas: "Se nos fue de las manos, nos comprometemos a cambiar", al más puro estilo "Lo siento, me he equivocado y no volverá a pasar" del emérito después de irse de excursión a matar elefantes. Dos gotas de agua. Sin olvidar que, dentro de unos años, esta élite de merluzos pijos, estarán presidiendo un banco de los que más lloran a Papá Estado o algún partido político de la calaña del PP, como estuvo hasta hace poco el avispado Pablo Casado, casualmente también ex residente del Elías Ahúja.

El machismo a cobijo de ideas conservadoras y fascistas que en los últimos años ha estado agazapado en la caverna, con el ascenso de la ultraderecha heredera del franquismo ha vuelto a asomarse levantando el brazo sin ningún tipo de complejo, sino más bien con orgullo y hambre por destacar con los pantalones ajustados y hasta el sobaco, el puro en la boca y con aliento a brandy Veterano echando fuego por la boca como un dragón.

Si bien el machismo en la gente de ideología de izquierdas también existe, se mantiene con más disimulo y a veces encubierto en hombres “planchabragas” que hacen la pelota a las feministas y dicen todo lo contrario a lo que piensan realmente por mantenerse en su parcela de estatus progre, moderno e igualitario, sumado al morado en las fechas importantes cuando procede. El machista de derechas hace un pulso consigo mismo para ser aún más machista de lo que es por naturaleza para marcar más diferencia de la izquierda declarada antimachista, y hay que llevar la contraria a cualquier idea u opinión de los rojos, del gobierno bolcheviquebolivariario o del "chiringuito" del Ministerio de Igualdad con Irene Montero al frente. Y cierran ellos su argumentario con un "Mi abuelo mató a tu abuelo", y se quedan tan anchos.