Marina Rivers habla sobre el lío de Charlie: "Algunos son sumamente rastreros"

Las novedades de Charlie, Nerea, Jorge Cyrus y la agencia de influencers de este último es la larga saga que nos está tocando escribir en los dos últimos días, pero es que la actualidad y los embrollos no dan tregua. Marina Rivers ha sido la última en sumarse al asunto, y con un tono muy directo.

"Todo el mundo me está acusando a mí", dice la madrileña, que asegura (como Cyrus) que no tiene nada que ver y que se enteró horas después del asunto, "cuando solo los administradores podían escribir". Habla del grupo de WhatsApp de su agencia, donde se hablaba con poca sensibilidad del fallecimiento de Charlie.

"No conocía de nada a este chico, solo le mandé un comentario de ánimo el 8 de agosto, y sois tan sumamente rastreros que decís que le he gafado", continúa. "Estoy harta de que me tiréis mierda por todo, de que me acuséis de todo, a mí dejadme en paz", y se despide dando unas condolencias a la familia.

La historia ha sido casi simultánea al nuevo capítulo de Jorge Cyrus, quien ha "consultado con sus abogados" publicar las conversaciones para que quienes han hablado en malos términos de toda la situación tengan nombres y apellidos. "No lo hago por la multa y las posibles consecuencias más allá de las económicas", pero asegura que "se acabarán sabiendo los nombres".

El asunto ha resucitado la polémica en Twitter, donde abundan las conspiraciones, filtraciones y acusaciones a miembros de la agencia. Es Nickname, que ahora parece permanecer cerrada a cal y canto sin declaraciones oficiales de la empresa ni de sus responsables. Al parecer uno de ellos ha cerrado sus redes sociales, si bien ahora mismo están aflorando acusaciones de todo tipo para corroborar (con pruebas escasas y de dudosa procedencia) su falta de sensibilidad.

En fin, que si ves Charlie, Nerea, Marina Rivers, Nickname o Cyrus en tendencias una vez más, que sepas que el tema está lejos de cerrarse. Es más: este redactor prevé una noche movidita en redes, con fuego cruzado en un sector que a veces huele a parvulario.