Nerea responde a Jorge Cyrus sobre Charlie: "No tengo nada que hablar con él"

Hemos cubierto tristes fallecimientos de streamers, y bastante recientes, que tras la pérdida de la persona tienen una relevancia en redes que desborda por la inspiración que dejan detrás. El caso de Charlie tiene mucho de eso, pero lamentablemente hay una parte que está empezando a apestar seriamente.

Hablamos de cómo se han gestionado las rencillas, cuchicheos y filtraciones, con Jorge Cyrus como carne de cañón y Nerea, la novia del fallecido, como punta de lanza. "¿Pero tú te crees que que con las cosas que he leído sobre mi pareja y sobre mí voy a callarme? Lo siento pero no. Dejad de decirme que me vaya de las redes. La mierda flota sola", escribía en un tuit donde certifica su comprensible cabreo.

Los motivos del mismo lo tienes más elaborados aquí y aquí, pero dejémoslo en que arrastra varios conflictos con los que esta semana han demostrado una insensibilidad suprema, al tratar la muerte de su pareja y su ascensión en seguidores como una circunstancia excepcional. "Morirse no tiene mérito, ni ser la novia del fallecido tampoco", dice un chat atribuido (sin confirmar) a un importante agente de creadores de contenido.

La "tormenta de mierda" ha acabado con una confesión muy directa de Nerea, visiblemente harta de la situación y necesitada de dar respuesta a las "explicaciones y pruebas". Antes de ello deja en forma de tuits borrados, retuits y conversaciones con terceros unas implicaciones que aclara en un TikTok.

"Ayer me llegaron unas capturas de una de las agencias más importantes de influencers en España y como comprenderéis no podía hacer como que no existían", dice en un corto comunicado con varios puntos clave. Por ejemplo: "No tengo nada que hablar con Jorge Cyrus, ni lo he hecho directamente", "Lamento que el hate esté cayendo solo sobre él, cuando había muchos más implicados", "Me da rabia y me duele que nadie en ese grupo dijeran que esas palabras no estaban bien".

Respecto a su espectacular subida de seguidores (roza los dos millones de followers en un tiempo récord), asegura "dormir tranquila porque no le debe nada a nadie", insistiendo en que las acusaciones de estar con Charlie solo por aprovecharse son "rastreras". Y lo son.