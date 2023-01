TIME TO LET GO

Piqué sube una foto con Clara Chía y las redes se le tiran encima

Los usuarios de Twitter han debatido largo y tendido sobre la decisión de Piqué de subir una foto con Clara Chía a Instagram. Hay quienes opinan que es una acción que hace daño a sus hijos, pero otros muchos han defendido que naturalizar su nueva relación es lo mejor que podría hacer por ellos.