Los pronósticos de 2023

Como cada año, hoy traigo mis pronósticos para el año que empieza. Todo lo que va a pasar en 2023, primero en FlooxerNox.

El Xokas: El streamer pide perdón por salir a la calle ametrallar a la gente después de decir "es que esos pobres de mierda no tienen derecho a pisar el suelo que yo piso".

Bitcoin: La moneda virtual alcanza la paridad con el bolívar venezolano.

Unión Europea: La UE acepta el carbón como energía verde si se quema a baja temperatura.

SUMAR se presenta a las elecciones pero sin Podemos, que a su vez acude a las urnas con su nuevo naming "RESTAR".

Elon Musk: El magnate crea una encuesta en Twitter para ver si ejecuta al que lo llamó cabezón amorfo en un tweet, pero el Constitucional de Estados Unidos considera que no tiene competencias para ello.

Empieza la III GM: China invade Taiwan, Estados Unidos invade China. Estados Unidos y China llegan a un acuerdo de paz a cambio de la entrega de TikTok y Shein.

Joe Biden: El presidente de los EE.UU. empeora de sus problemas de demencia y empieza a decir solamente "Mamá, nene quiere" pero su equipo considera que está apto para continuar con la presidencia de Estados Unidos.

Ibai Llanos: El creador de contenido será el nuevo James Bond. La productora explica que llevaba tiempo buscando un nuevo James Bond pero no encontraba a nadie con la suficiente aceptación del público, al final han apostado por el streamer. Se confirma que Bond cambiará el vodka con Martini, “agitado, no mezclado” con un vaso de leche con Cola-Cao y galletas. Ibai representa varios valores de nuestros tiempos: la masculinidad no normativa y el body positive. Netflix comprará las próximas 6 películas.

Alberto Garzón: El político dice que no hay que hacer cenas copiosas y desde VOX lanzan una campaña para cenar siete platos, a poder ser fritos.

James Cameron: El director de cine anuncia que puede grabar otras 8 secuelas de Avatar para estrenarlas en 2050 y la productora le pide que se relaje un poco.

Cristiano Ronaldo: El futbolista luso dice que fichar por el Al-Nassr era un sueño que tenía desde pequeñito y que la Liga saudí es un reto que le estimula para continuar su carrera.

España: Nuestro país entra en recesión y el gobierno decide cambiar la forma de medir el PIB para salir de la recesión de cara a las elecciones.

Hollywood: Los estudios de cine empiezan a cancelar actores de forma preventiva y a descancelarlos sólo cuando presenten un informe de antecedentes morales.