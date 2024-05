¿Qué son y para qué sirven los ecos de Instagram? La nueva función que está causando furor

Instagram, siempre en busca de mejorar la experiencia de sus usuarios, ha lanzado una innovadora función que promete cambiar la forma en que interactuamos en esta popular red social. Se trata de los Ecos, una herramienta que, dadas sus particulares características, está causando furor durante estos últimos días.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta función de los Ecos? Básicamente, permite a los usuarios reaccionar a las historias de otros usuarios de una manera más directa y visible. En resumidas cuentas y para simplificarlo, al reaccionar a una historia tu mensaje podrá ser mostrado públicamente por el propietario de la cuenta . Sin embargo, es importante destacar que la privacidad de tus comunicaciones sigue siendo respetada, ya que el dueño de la cuenta tiene el control total sobre qué contenido se muestra a sus seguidores.

Ahora que nos ha quedado claro en qué consisten los Ecos de Instagram, ¿cómo podemos enviar uno? Si tu perfil tiene habilitada esta función, podrás ver una carita feliz dentro de una burbuja en la parte inferior izquierda de la pantalla al ver una historia. Al hacer clic en esta burbuja, se abrirá una barra donde podrás escribir tu mensaje.

Una vez enviado, ¿cómo sabrás si te ha llegado un Eco? Instagram te notificará de la recepción de un Eco de la misma manera en que te notifica cuando recibes un like en una publicación. Por último, si recibes un Eco que consideras inapropiado o ofensivo, no te preocupes. Tienes el control total sobre qué mensajes se muestran públicamente en tu cuenta, por lo que puedes eliminar cualquier respuesta que no desees compartir con tus seguidores.

Desde que se implementaron los Ecos, están arrasando. Estamos seguros de que nos dejarán momentos gloriosos y, sobre todo, muy virales. Y a ti, ¿qué te parece la nueva función de Instagram?