Más información Quédate vs Despechá: Duelo a muerte por la canción del verano

Hola, amigos de Flooxer.

Esta semana estoy bastante ocupado con la vuelta al no cole pero no os preocupéis porque me he comprado un generador de noticias de Inteligencia Artificial. Es muy sencillo. Metes una serie de palabras clave, con las principales noticias del verano por ejemplo, y el algoritmo genera un texto que garantiza un posicionamiento SEO, una visibilidad y un número de clicks a un precio muy razonable.

No voy a tener tiempo para leerlo pero copiarlo y pegarlo tal cual viene que seguro que peta en redes. Escoged el titular que más os guste. ¡GRACIAS Y PERDONAD!

Rosalía fue a un restaurante y lo que pasó le dejó sin palabras

Así fue el encuentro más esperado de los reyes del verano.

Rosalía, la cantante barcelonesa de moda, estuvo el fin de semana en Madrid. Madrid, la capital de la comunidad liderada por la polémica Ayuso y hogar del equipo de fútbol que quizás fiche a Cristiano Ronaldo. Era un día de bastante calor por los efectos del cambio climático y la ola de calor que predijo Greta Thunberg. El sol brillaba como la navidad de Vigo de Abel Caballero y Rosalía entró en un restaurante a pedir un vaso de agua.

Cuando entró, la artista catalana no se pudo ni creer lo que escuchó. Lo que escuchó es que en el hilo musical ¡estaban poniendo a Quevedo!.

Rosalía escuchó a Quevedo y Quevedo fue escuchado por Rosalía. Es posible que en el restaurante estuvieran poniendo en Spotify la lista de Bizarrap, no lo sé. El caso es que es la primera vez que Rosalía y Quevedo coinciden en una oración y tenemos que aprovecharlo.

Las redes explotaron dejando comentarios como estos:

@Ricardo8900967_vallecas dijo "Caramba, estos son dos músicos que yo escucho"

@aguilillarubia dijo "¿Rosalía y Quevedo? Vaya dos"

@forzaDepor_88 dijo "Deseando escuchar el Quédate Despechá"