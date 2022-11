TikTok Now: qué es y cómo conseguir los 7 euros que regalan por usarlo

Para explicar qué es TikTok Now es mejor que contextualicemos un poco qué ha supuesto la llegada del mastodonte tiktoker al mundo de las redes sociales. Desde sus inicios como Musical.ly, la propuesta de ByteDance (desarrolladora de la app) siempre ha sido bastante alternativa a lo que Twitter, Facebook o Instagram proponían.

En la originalidad estaba el secreto de su éxito. Con los misterios de su indescifrable algoritmo, TikTok tiene algo que engancha y que es difícil de explicar. Mi definición favorita es una que dice que es una red donde hacer el tonto no es que esté permitido, sino que casi es obligatorio.

La fórmula de TikTok fue arrasadora hasta el punto de que YouTube (con los Shorts) e Instagram (Reels) la copiaron sin rastro de la misma fortuna de su rival. Se esperan unos 1800 millones de tiktokers activos antes de que termine 2022, una bestialidad incomparable que no conocía el significado de la palabra competencia. Al menos, hasta que salió BeReal.

Con origen en Francia, la última app en atraer todas las miradas está en esa en la que todos sus usuarios tienen que subir una foto diaria a una hora determinada. Sin filtros, sin edición y casi sin tiempo, para mostrar la realidad como la vería cualquier persona. Aunque muy lejos de los números de TikTok por usuarios, la propuesta es una revolución a la que no piensan renunciar los chinos de ByteDance.

Así ha nacido TikTok Now, un app separada del TikTok de toda la vida que la semana pasada comenzó una campaña de invitaciones, y que no empezó a hacer ruido hasta el finde. Fue cuando se viralizó que, según las condiciones de la nueva plataforma, los usuarios que se registren y utilicen Now durante siete días seguidos irán consiguiendo pequeñas cantidades de dinero, hasta un máximo de siete euros.

Durante la semana de prueba no tienes ni que subir contenido: con iniciar sesión (y tener más de 18 años) es suficiente. Además, se puede ir acumulando más dinero si a través de referidos los usuarios consiguen nuevos registros de sus colegas, a razón de dos euros por cada cuenta y cinco euros más si el referido inicia sesión durante cinco días seguidos. Los pagos se hacen por transferencia bancaria, y la campaña terminará el 13 de diciembre.

El ruido en redes ha sido tal que históricos haters de TikTok, como Auronplay, han mandado a tomar viento a Now, para inmediatamente después poner un código de referido. DJ Mario, más contenido, expresaba su sorpresa con un meme de Los Simpson, dando a entender que la propuesta de pagar por usar es algo que se le escapa. Veremos si al final acaba haciéndose una cuenta...