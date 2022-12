La tiktoker Ali Spice, de 21 años, muere en un accidente

Nada parece unir más a las redes el shock por una muerte inesperada. Hoy tenemos que reportar la de Ali Spice, una tiktoker que deja el mundo apenas unos días después de cumplir 21 años.

Nacida en Georgia (Estados Unidos), la influencer era conocida por ser también camarera en Hooters, una cadena norteamericana de restaurantes cuyos trabajadores suelen ser guaperas y postureros, y muchas de sus publicaciones tenían que ver con su rutina allí. En cuanto a su estilo, era divertidamente malhablada.

Ariane Avandi, una colega de profesión y amiga íntima, fue la que confirmó devastada que Ali falleció en un accidente. "Decir desolada se queda corto para describir cómo me siento ahora mismo", escribió en un emotivo post de Instagram. "Eres una amiga fantástica y una mujer pasional e increíblemente talentosa, no olvidaré el impacto que tuviste en mi vida".

Atónita por las noticias, no dice si en el siniestro de tráfico que acabó con su vida en Florida hubo más víctimas. "No puedo creer que esto haya pasado, empezamos en Hooters al mismo tiempo, las dos éramos escorpio y compartíamos obsesión por Hello Kitty, el rosa y los gatos. Y solo tenías 21 años, es una locura".

Ali también intentó destacar en Twitch, YouTube o Instagram, pero fue la plataforma musical de TikTok la que mejor acogió sus creaciones de contenido. Como suele suceder en estos casos, sus perfiles sociales han aumentado notablemente en seguimiento durante las últimas horas. También las cuentas fake, lo que quizá ha provocado que su canal oficial esté cerrado ahora mismo.

Especialmente doloroso para sus seguidores y amigos parece el último vídeo que subió a YouTube, donde se la ve felicísima por llegar a los 21 (la mayoría de edad legal en EEUU) en un parque de atracciones espectacular. "Cada memoria que tengo de nosotras juntas me hace sonreír. Hemos perdido a un ángel de verdad", concluye Avandi.