Twitch podría acabar censurando las apuestas online

Más allá de las normas de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual que tanto está dando en las comidillas streamer, Twitch podría poner punto final a las polémicas que están levantando los contenidos de apuestas en la plataforma morada.

A nivel nacional, la reciente regulación del Gobierno de España limitaba ya las posibilidades de emitir vídeos de apuestas en territorio nacional incluso aunque se emitieran desde otros países, pero ahora es la compañía la que está haciendo "una mirada en profundidad" sobre el tema.

La cita la consiguió Bloomberg en un artículo de investigación sobre cómo muchos usuarios norteamericanos "han perdido los ahorros de su vida tras empezar a apostar online". Hablan, por supuesto, de la peligrosa moda de los slots, donde streamers de la talla de xQc reconocen haber perdido millones de dólares.

No hace falta irse a Estados Unido, ya que en la Península tenemos ejemplos como ElMillor con premios fenomenales un día y pérdidas increíbles otro. "Yo lo hago porque tengo el dinero y puedo permitírmelo", ha dicho en más de una ocasión, ignorando el hecho de que su audiencia puede seguir sus pasos inspirada en él. "Es cosa suya".

La preocupación por el tema de las apuestas sigue creciendo entre profesionales del sector, entidades gubernamentales y asociaciones que tratan la ludopatía. China prohibió hace unos meses que se pudieran emitir contenidos de ese tipo, en un movimiento que muy pocos criticaron pese a provenir de un sistema bien conocido por sus niveles de censura.

Que Twitch reconozca que están llevando a cabo algún tipo de control apunta, según Bloomberg, a que la compañía se podría estar planteando directamente prohibir estos contenidos en su plataforma, para evitar problemas legales a sus creadores y usuarios, algo que como mínimo le salpicaría en términos de popularidad. Algo parecido sucedió con los Hot Tubs, y todos sabemos cómo terminó aquello...

Given that Twitch’s audience skews pretty young, there have been plenty of concerns about advertising gambling – especially such high stakes and anything crypto-related – on such a widespread scale, with plenty of calls for Twitch to clamp down on it.

While some streamers have ditched their gambling sponsorships, a number of top names like xQc and Trainwrecks continue to work in partnership with sites like Stake. However, Twitch is on the case somewhat.

Additionally, Twitch monitors gambling content “closely to ensure our approach mitigates potential harm to our global community,” and as such, has taken away the ability for streamers to share referral links to some websites. Though, many can still get around it with chat messages and other avenues of advertisement.

Gambling streams have become all the fuss on Twitch in recent times.

The outright ban of gambling content would, of course, be the ideal situation for many viewers and streamers, but it’s unknown if Twitch will go that. Though, if they’re investigating things, then all options are likely on the table.

It’s something we’ll have to keep an eye on over the coming months, especially as gambling streams remain pretty popular with viewers.