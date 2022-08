El abdomen mañanero, el moreno de la ducha y otros grandes engaños de la autopercepción

Los asuntos que rodean a la autoestima y a la percepción positiva o negativa que tenemos de nosotros mismos son siempre de lo más intrigantes. Aunque hay quienes dejan que su mente traicionera distorsione la forma en la que aprecian su propio físico, también son muchos los que se dejan engañar por ciertos factores que afectan a la percepción. Hace poco hablamos de por qué te ves mejor en el espejo que en los vídeos y fotografías, y hoy venimos a revelar más mentiras que puede que hayas estado creyendo hasta ahora.

Se conoce como "abdomen mañanero" al característico vientre plano que muchas personas tienen cuando se levantan por la mañana. Durante la noche, nuestro cuerpo ha tenido tiempo más que suficiente de digerir toda la comida y de procesar todos los líquidos que ingerimos durante el día anterior. Como resultado, nuestro estómago está mucho más vacío que durante el resto del día, y su tamaño reducido hace que el abdomen no sobresalga. Dado que muchas personas se duchan y se visten por la mañana, antes de ir a clase o a trabajar, hay muchos que creen que ese es el aspecto de su cuerpo constantemente, pero no es así. ¡Aunque también hay que decir que la veneración hacia el vientre plano es totalmente cultural, y que no debe entenderse como el único estándar posible de belleza!

El tono de piel más oscuro que percibimos mientras nos duchamos es otro de esos engaños de la percepción que la mayoría desearía que fuese realidad. El efecto del fondo de colores claros, combinado con la luz vertical artificial y la capa de agua que recorre nuestro cuerpo, hace que nuestra piel parezca estar mucho más bronceada de lo que realmente está. De nuevo, como muchas personas solo ven su piel desnuda en este momento del día, piensan que ese es su tono real, y no es así. ¡Hay que andarse siempre con ojo ante los posibles engaños de nuestro cerebro!