Cómo salir de una amistad que se ha vuelto tóxica

Pon en orden tus pensamientos

Ahora mismo estás sintiendo un montón de cosas. Aunque tienes claro que vuestra amistad debe terminar, es importante que cierres las cosas con esa persona de la mejor manera posible. Para ello, debes poner en orden tus pensamientos y definir con precisión cuáles son las razones por las que crees que ya no sois compatibles. Te ayudará a expresarte con claridad cuando llegue el momento de tener una charla con esa persona.

Habla con personas de confianza

Antes de terminar esa relación, si lo necesitas, puedes hablar con personas de confianza que te ayuden a evaluar la situación. A veces es mejor que sea con personas que no conocen a ese otro amigo, para que puedan emitir opiniones neutrales al respecto de lo que ha ocurrido entre vosotros. Pídeles que te ayuden a dar forma a lo que le vas a decir a esa amistad cuando decidas terminar con ella.

Resuelve las cosas en persona

Este tipo de conversaciones es mejor tenerlas en persona; y, si no es posible por la distancia o por otra razón, que sea por llamada, no por mensaje. Los textos dan mucho lugar a la malinterpretación, y es importante que puedas explicar lo que sientes de forma clara, y que esa persona pueda responderte también sin trabas.

Si es necesario, bloquea

Por desgracia, las cosas no siempre terminan porque tú hayas decidido ponerles fin. Hay personas que no querrán aceptar el fin de su amistad contigo, y tratarán de insistirte para solucionar las cosas. Si tienes el convencimiento de que vuestra relación debe acabar, no dudes en recurrir a medidas como el bloqueo si ves que esa persona no acepta los límites que le has puesto. No tienes por qué atender sus demandas, a pesar de que hayas sido tú quien haya decidido terminar las cosas. Hay una gran diferencia entre terminar una amistad con respeto y aceptar un tratamiento injusto.