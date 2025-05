Cómo superar a tu ex si os tenéis que ver todos los días

Amiguis, más que nunca

Es momento de que tus amigos hagan un poco de barrera entre tu ex y tú: no te cortes en pedir a los compañeros con los que mejor te lleves que estén cerca de ti mientras estéis ocupando el mismo espacio, para que tengas todas las distracciones posibles y te fijes lo mínimo posible en él/ella.

Personita salvavidas

Seguro que hay alguien en ese entorno con el que tienes una relación más estrecha. Háblale de tu situación y acordad un gesto o palabra clave que signifique “Socorro, me está dando el bajón”. Así sabrá que tiene que ayudarte a salir de ese espacio que compartes con tu ex, y apoyarte después en lo que necesites.

Tómate breaks

No seas masoquista: si sientes que te encuentras mal, trata de salir de ese espacio y ventilarte un poco, aunque sea yendo al servicio durante unos minutos más de lo normal. Tu equilibrio mental es lo más importante, y superar una relación teniendo a tu ex delante no es tarea fácil.

Desahógate

No es momento de contenerse: tu situación es un fastidio, y tienes derecho a desahogarte todo lo que necesites con tus amigos o familia. Deja salir todas esas emociones y no las guardes dentro, porque podrían envenenarte. Para cuando quieras darte cuenta, esta etapa habrá quedado atrás y podrás seguir con tu vida.