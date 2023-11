¿Deberías ser amable con la gente que te cae mal?

A la mayoría de las personas las educan dentro de la idea de que es necesario tratar con simpatía a todo el mundo, a pesar de que no se tenga una buena relación. Por desgracia, hay situaciones en las que esa forma de pensar puede llevar a que otras personas abusen de ti o se aprovechen de tu amabilidad, y es por eso que cada vez son más los que abogan por tratar a las personas como realmente se merecen. Esta tiktoker ha decidido debatir este dilema al expresar su controvertida opinión: si una persona le cae mal, no la tratará con simpatía.

El problema de este vídeo está en la manera en la que su protagonista ha formulado el tema: "caer mal" es un concepto demasiado ambiguo como para interpretar la idea que ha expresado de una forma clara. Hay quienes creen que una persona solo te puede caer mal si te falta al respecto o si hace algo de forma deliberada para ir en tu contra, pero otros muchos creen que una simple incompatibilidad de personalidades es razón suficiente para que alguien pueda caerles mal. En ese último caso, tratar de forma desagradable a quienes te caen mal, solo porque no te gusta su forma de ser, es una conducta inmadura y bastante falta de respeto.

Es probable que esta tiktoker se refieriese más bien a que había decidido dejar de ser "buena persona" con todo el mundo, sobre todo si en el pasado le habían hecho cosas malas. De lo que no cabe duda es de que ser una persona asertiva y capaz de romper relaciones tóxicas es vital para ahorrarse unos cuantos quebraderos de cabeza. Una persona tiene derecho a no ser amable con aquellos que le han hecho daño, a pesar de que se diga eso de que uno debe quedar siempre por encima de las afrentas ajenas. ¡Aunque bien se dice eso de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio!