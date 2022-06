"Nadie me va a querer como necesito que me quieran": ¿ha muerto el amor romántico?

Al margen de dramas románticos momentáneos que tenemos todos de vez en cuando, hay quienes verdaderamente se sienten incapaces de encontrar a una persona que realmente los corresponda en el terreno amoroso. 'Decepción' es una de las palabras más utilizadas por aquellas personas que no han tenido demasiado éxito en este sentido pero, ¿hasta qué punto es culpa de los demás que no nos sintamos satisfechos? Muchos han reflexionado al respecto a partir de este tuit viral.

No han faltado quienes han intentado animar a esta usuaria de Twitter, pero han sido muchos más los que se han identificado con su historia y sus sentimientos. Aunque es cierto que es importante tener exigencias a la hora de considerar a alguien como una posible pareja, hay muchas actitudes tóxicas que hacen que la tasa de éxito se reduzca de forma drástica en nuestra vida amorosa.

La primera de ellas es abordar nuestras relaciones con prejuicios: es muy fácil caer en la suposición y en la malinterpretación cuando no existe una comunicación fluida entre las dos personas. Lo que a ti puede parecerte una señal de que alguien no te quiere, puede ser una actitud inherente a la personalidad de ese individuo. No todos sentimos ni nos expresamos de la misma forma, y debes asegurarte de comunicar todas tus inquietudes cuando las tengas, para poder conocer de primera mano lo que la otra persona está sintiendo.

Por otro lado, tener una idea preconcebida de lo que debe ser el amor no hará más que entorpecer tu búsqueda. Las relaciones están en constante transformación y las personas cambian mucho a lo largo de los años: nunca se deja de conocer a tu pareja. Así que, si realmente te gusta esa persona, trata de vivir buenos momentos con ella, sin pensar en si te está dando 'todo lo que necesitas', ya que nunca habrá nadie así de perfecto para ti. Hay que aprender a distinguir entre lo esencial y lo superfluo: identifica qué es lo que realmente debe ofrecerte tu pareja, y no te pierdas en ideas de amor hollywoodiense que nunca se harán realidad.