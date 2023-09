¿Se puede hacer ghosting a tus amigos?

En los últimos años se ha hablado mucho del ghosting entre personas que están teniendo citas, pero rara vez se ha discutido sobre esta misma práctica aplicada al terreno de las amistades. Es probable que todas las personas hayan perdido de forma repentina a un amigo, ya sea porque decidieron ignorarlo para siempre o porque fueron ellos quienes desaparecieron sin decir nada. Este vídeo de TikTok se ha hecho viral por reflexionar sobre la poca responsabilidad emocional que tienen las personas que hacen ghosting a sus amigos, pero las respuestas que han surgido para rebatir sus argumentos han llamado también mucho la atención.

La chica de este vídeo explica que no entiende como una persona con cierta madurez mental puede hacer ghosting a uno de sus amigos: en su opinión, si dos personas no están de acuerdo en algo, lo mejor es que lo discutan, y si después de ello sienten que sus puntos de vista no son compatibles, puede decidirse de mutuo acuerdo que la amistad se ha terminado. Aunque en la teoría esta es la forma más correcta y asertiva de gestionar los desacuerdos con los amigos, las cosas rara vez pueden solucionarse de forma tan sencilla.

Los comentarios de este vídeo de TikTok han destacado que, en muchas ocasiones, esos amigos con los que tienes una crisis grave no están receptivos a tu malestar, o pueden no comprender de dónde viene tu molestia. Discutir con algunos de estos amigos (si es que realmente se los puede calificar como tales) puede ser una experiencia muy dolorosa, y hay quienes, después de intentar hablar las cosas sin éxito, prefieren dar el portazo y no saber nada más de esa persona, por el bien de su propia salud mental.

Como en todas las discusiones y separaciones que suceden, siempre hay dos puntos de vista para una misma historia: las personas tienen tendencia a contar las cosas que les ocurren situándose en el papel de víctima, así que puede que algunos de estos "portazos" a viejas amistades insanas sean interpretados como ghostings por aquellos amigos que se dejan atrás. ¡Lo verdaderamente importante es que cada cual se quede satisfecho con su propia forma de actuar!