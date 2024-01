Qué es la abstemiofobia: el problema que las personas que no beben alcohol tienen para encajar

Aunque somos cada vez más conscientes de las conductas que pueden hacer daño a las personas que nos rodean, todavía son muchas las razones por las que alguien puede ser víctima de una discriminación, ya sea en su entorno laboral, social o familiar. Hay quienes deciden que no quieren beber alcohol, sea por la razón que sea, y eso es algo que afecta de forma notable a las interacciones que tienen con las personas que los rodean. Recientemente, las redes han empezado a hablar del fenómeno de la "abstemiofobia", sobre todo después de las situaciones que se han vivido durante esta pasada Navidad.

Hay quienes piensan que esta discriminación no es real, pero otros muchos se han encargado de narrar aquellas situaciones en las que se han sentido presionados para beber alcohol, a pesar de que hubiesen expresado claramente que no querían hacerlo. Los entornos de ocio (y llevar unas cuantas copas de más encima) favorecen que no se respeten de la misma manera las opiniones de los demás, y son muchas las personas que han revelado que les han echado alcohol en sus bebidas a pesar de que no quisiesen tomarlo.

No son pocos los comentarios desagradables que estas personas han tenido que aguantar a lo largo de su vida, por tomar una decisión que no afecta a nadie más que a ellos: "No seas sosa, bebe un poco", "Tienes que beber porque te lo digo yo", "¿Qué lo haces, para llamar la atención?", "Si te vas a morir igualmente, al menos pásatelo bien"... La cultura del alcohol está muy arraigada en todo el mundo, y el hecho de que haya quienes prefieran mantenerse al margen de ella es algo que muchos no están dispuestos a aceptar. ¡Aunque está claro que, en comparación con otras muchas discriminaciones, esta es una de las menos graves!