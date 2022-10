¿Por qué le echamos la culpa al signo del zodiaco cuando rompemos con alguien?

Dentro de la relativa seriedad con la que se puede tratar un asunto como la astrología, no cabe duda de que la compatibilidad y la personalidad son dos de los aspectos que más interés generan dentro de esta disciplina, y hay quienes ven trascendentales evidencias que relacionan la forma de ser de las personas con su signo zodiacal. Por desgracia, la mayoría de las veces los estereotipos sobre el zodiaco salen a relucir cuando se trata de hablar de los aspectos negativos de una persona, más que de los positivos. Si, además, entra el amor (y el desamor) en la ecuación, esta negatividad fluye incluso más. Pero, ¿tiene sentido guardar rencor a un signo del zodiaco tras un desengaño amoroso?

La respuesta lógica es, evidentemente, no. Al margen de que uno crea o no en la astrología, incluso la propia disciplina señala que la compatibilidad es un asunto de probabilidad, y que no hay ningún signo que sean totalmente malvado ni totalmente incompatible con otro. Las relaciones románticas son muy complicadas, y ponerle trabas al amor a través de rencores a ciertos signos zodiacales es una forma bastante innecesaria de complicarlas aún más.

Es normal sentir enfado y rencor hacia las personas con las que uno se ha llevado un desengaño, pero poner parte de la culpa en su signo del zodiaco es solo una forma de quitarle peso a la incompatibilidad (natural, no astrológica) y a los errores cometidos por cada persona. Si una relación no sale bien, o una persona te traiciona, no ocurre porque esa persona sea Géminis, sino porque no estáis hechos para estar juntos. Puede que el o la siguiente Géminis que pase por tu vida sea una persona fantástica, y tampoco se merece que lo o la hundas por haber nacido un 3 de junio. ¡Una vez te recuperes de los rencores pasados, lo mejor será que te abras a recibir a quien tenga que llegar, sea del signo que sea!