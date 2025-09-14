Qué hacer si los condones no te entran o se rompen al ponértelos

Producto de calidad

Gran parte de los condones que no entran o que se rompen son productos de mala calidad fabricados con materiales poco flexibles. En lo que a la salud sexual se refiere, no se debe escatimar: asegúrate de comprar productos certificados y de calidad.

Buena colocación

La siguiente causa más habitual de rotura o desajuste de un condón es la mala colocación. Como es más fácil verlo que escribirlo, añadimos un videotutorial que explica cuál es la forma más efectiva de colocar un preservativo. Recuerda fijarte en que estás colocándolo por el lado que corresponde, ya que si no se resistirá al deslizarse y te dará más problemas. No olvides tampoco que hay que quitar el aire de la punta, para evitar peligros añadidos.

Tallas grandes

Si has utilizado condones de calidad y los has colocado bien, y aun así tienes problemas con el tamaño o con las roturas, es probable que tus medidas no se ajusten al estándar de fabricación de los preservativos. Por defecto, un condón siempre tendrá una circunferencia de 11,5 centímetros, porque es lo más habitual en la población general, pero si tu grosor varía mucho de esa cifra, un preservativo puede no entrar o deslizarse por completo. Para estos casos, que son bastante contados, existen marcas que desarrollan preservativos con circunferencias especiales, que se ajustarán mucho mejor a tus necesidades (literalmente). Recuerda que los condones "XXL" son más largos, pero suelen tener la misma circunferencia que los normales, así que no solucionarán nada; tendrás que buscar preservativos de ancho especial.