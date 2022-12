¿Qué son los nepobabies y por qué todo el mundo habla de ellos?

Es probable que muchas veces hayas oído hablar de alguien que ha conseguido un puesto de trabajo o algún otro tipo de oportunidad "por enchufe" o "a dedo"; ser un 'nepobaby' es el colmo de esa expresión. Las personas a las que se les llama 'nepobabies' han nacido con el privilegio de la fama, ya sea por ser "hijos de" o por alguna otra relación estrecha con alguna celebridad. El fenómeno 'nepobaby' es especialmente notable en aquellas personas sin un particular talento, pero que son parientes de enormes celebridades: Kendall Jenner, Lily Rose Depp, Willow Smith y Emma Roberts son algunas de las artistas que más acusaciones de 'nepobaby' han recibido en los últimos años.

Pero no todos los "hijos de" son comúnmente conocidos como 'nepobabies': Miley Cyrus, por ejemplo, es hija del cantante de country Billy Ray Cyrus y ahijada de Dolly Parton, pero a pesar de haber nacido en ese entorno privilegiado, no se le suele considerar 'nepobaby' porque cuenta con un increíble talento y ha superado con creces la fama obtenida por esas celebrities con las que está emparentada. Su hermana, Noah Cyrus, en cambio, sí que suele considerarse 'nepobaby'.

El problema de este tipo de celebridades es que, muchas veces, no están dispuestas a que se las "desprestigie" de esta manera, y quieren que todo el mundo considere que están donde están porque se lo han ganado con su trabajo. Aunque es verdad que ser hijo de una celebrity no te asegura un futuro brillante en el sector artístico (hay miles de "hijos de" que ni siquiera han llegado a ser 'nepobabies'), es innegable que se han saltado muchos de los sufrimientos por los que han pasado otras celebrities, y que siempre han tenido un entorno cómodo y seguro desde el que trabajar por sus sueños. Negar esta realidad los convierte en el objetivo de las críticas, ya que no hay nada peor que una persona privilegiada que aparenta ser una víctima del duro sistema laboral.