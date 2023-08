¿Te sientes distraído hasta que terminas todos los compromisos en tu agenda? Tal vez estés sufriendo 'waiting mode'

El avance en las investigaciones al respecto de los problemas de salud mental y el comportamiento humano ha llevado a que se identifiquen o se relacionen muchos pequeños detalles que tienen mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Entre ellos, el 'waiting mode' es uno que se ha discutido mucho en redes recientemente, después de que un tuit viral hablase de él e hiciese que muchas personas se sintiesen identificadas con él. Este problema, que no tiene nombre en español, aunque podría llamarse "modo de espera", ocurre cuando una persona tiene un compromiso agendado para ese día, y no es capaz de concentrarse ni disfrutar de nada hasta que ese compromiso está cerrado.

Por lo que revelan las investigaciones, es un problema que afecta especialmente a las personas con trastornos de déficit de atención o autismo, ya que el estímulo que les supone tener un compromiso programado les dificulta concentrarse en otras cosas. La situación se puede volver especialmente grave cuando una de estas personas tiene un cambio en la rutina que produce compromisos a horas muy tardías, como puede ser tener clases por la tarde o acudir a cuidar de un familiar por las noches. En muchas ocasiones, estos compromisos les hacen desperdiciar el resto del día, y es por eso que algunos optan por adaptar su rutina a esos compromisos; es el caso de la autora de este tuit viral, que empezó a levantarse a la hora de comer y a estudiar por las noches, porque era incapaz de concentrarse teniendo clases en horario de tarde.

Por supuesto, que este problema exista no significa que las personas no sean capaces de enfrentarse a él. Aunque supone todo un reto, adaptarse poco a poco a este cambio y trabajar con métodos o trucos que ayuden a rebajar el nivel de ansiedad pueden llevar a que estos compromisos no resulten una distracción tan grande. ¡Todo problema tiene su solución, si se trabaja lo suficiente en ella!