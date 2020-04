A J Balvin le está sentando muy bien la cuarentena. Al cantante colombiano se siente de lo más motivado y feliz. Y no es para menos, ya que se encuentra promocionando su nuevo disco, 'Colores'.

A pesar de la pandemia de la COVID-19, su álbum está funcionando muy bien y cada una de las canciones que componen este particular arcoiris están llenando de color las casas de todos sus seguidores.

J Balvin ha publicado las últimas fotografías de su cuenta de Instagram pensando precisamente en sus seguidores, ya que considera que es algo a lo que “también tienen derecho”.

Se trata de una imagen en la que aparece con la mitad del torso desnudo y unas extravagantes gafas de sol negras. El colombiano no ha podido resistirse a publicarla porque, según ha dicho, se siente muy bien con su cuerpo: “No me aguanté, me siento muy sexy y tenía que compartirlo porque ustedes también tiene derecho”.

No contento con eso, el cantante que colabora en ‘Con Altura’ junto a Rosalía, ha subido otra fotografía en la que se puede apreciar mejor cómo de definidos tiene los músculos, junto con todos los tatuajes que lleva sobre el tronco y los brazos: “Hoy sí que no me digan nada, que estoy sexy y no me aguanto”.

A J Balvin no le hace falta abuela y en parte se debe a que está entrenando con Jorge Valverde, a quien aprovechado para darle las gracias por haber hecho posible el cuerpo que tiene.