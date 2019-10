Camila Cabello y Shawn Mendes han compartido con todos nosotros cómo se besan "en la realidad" tras recibir numerosas críticas por el beso que se dieron en Toronto en el que "parecen pescados". Los artistas han respondido así a las críticas y te lo mostramos en el vídeo.

El tierno y envidiable amor de los cantantes conmueve a todos los fans de los artistas. Shawn Mendes y Camila Cabello causaron furor tras su éxito 'Señorita', aunque esta no era la primera colaboración de los artistas, que ya lo hicieron un tema juntos en 2015, la de 'I know what you did last summer'.

Pero si 'Señorita' revolucinó las redes, incluso más expectación se creó al descubrir la noticia de que los intérpretes mantenían una relación amorosa. Tras hablar durante años de la bonita amistad que ambos mantenían, ha sido tal el fenómeno de su relación que han sido acogidos por las redes bajo el nombre conjunto de e 'Shawmila'.

Conocimos la noticia de que la pareja vive una bonita etapa en su relación, pero aún no se había visto un beso entre ambos. En la actuación conjunta que realizaron en los premios VMAs todos los allí presentes esperaban ese final de película romántica: el beso. Nos dejaron así, esperando.

No fue hasta hace poco, en un concierto de Shawn Mendes en Toronto, cuando su novia Camila Cabello se subió al escenario para interpretar junto a él 'Señorita' y nos deleitaron con el esperado y bonito beso final.

Dicho beso ha invadido los medios de titulares pero, sobre todo, ha estallado la red social de Twitter con diversos comentarios. Algunos bueno y otros no tantos. Entre ellos, se decía que los artistas se besan como peces y este ha sido el motivo por el cual Camila Cabello y Shawn Mendes han publicado un post en el perfil de Instagram de Mendes, explicando que han leído estos comentarios. Precisamente por estos comentarios ella, declara en tono muy serio, que dichos tweets habían herido sus sentimientos profundamente y que querían mostrar cómo se besaban en realidad.

En el vídeo te enseñamos el asqueroso y divertido beso con el que responden a las críticas.