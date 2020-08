Caso Dixie D'Amelio - Griffin Johnson: Bryce Hall echa leña al asunto

12 millones de personas están de acuerdo en que Bryce Hall es un tiktoker digno de ser seguido, pero anoche se ganó la ira de algunos aficionados a la plataforma musical por sacar unos trapos sucios sobre compañeros de profesión.

Colega de Chase Hudson y del círculo de Charli D'Amelio, la estrella de la red social bailonga se cabreó muchísimo con los habitantes de Sway House, una casa dedicada a la convivencia de tiktokers top a nivel mundial.

"Me cago en la Hype House, está llena de mentiras y de contenido de mierda, literalmente el no va más de la bazofia", dijo sin cortarse un pelo por Twitter. "No os preocupéis, ya veréis como me dan un toque en unos días y me dicen que pase a grabar algo", continuaba el tuit ya eliminado.

Para echar más leña al asunto, le dio por opinar por la supuesta crisis entre la mayor de las D'Amelio y su ¿novio?: "Para los que pensáis que esto tiene que ver con la situaición entre Dixie y Griff... no tengo nada que ver y ninguno sabéis lo que ha pasado ahí". Toma castaña.

El festival no terminó ahí: "Dejad de poneros en el bando de uno u otro y escuchad los dos lados de la historia, anda. Id a oler calcetines sucios y cerrad la puta boca". Nada más que decir, señoría.

El asunto que menciona Hall es la aparente ruptura entre Dixie y Griffin Johnson después de que este último flirteara presuntamente con otra personalidad tiktoker, un lío incomprensible después de ver la que se montó con la pública pelea y cruce de acusaciones entre Chase Hudson y Charli D'Amelio.

Para echar un capote a su hermana, la mayor figura de TikTok puso un tuit de apoyo a Dixie: "Esto es un post de reconocimiento a la tía más molona que conozco". Todo junto a una foto de la mayor de las dos posando to chula en la playa.

Bryce ha borrado todo rastro de lo que puso, Dixie y Griffin han guardado silencio sobre este asunto, y el mundo está atento de lo que podría convertirse en el Dramaggedon - 2ª parte. Casi les vendría bien que chaparan TikTok, al menos unos días.