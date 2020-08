Dixie D'Amelio deja de seguir a su novio en redes sociales

¿Te sabes eso de que "cuando el río suena, agua lleva"? Pues bien, parece que los rumores de crisis entre Dixie D'Amelio y su noviete Griffin Johnson podrían estar pasando factura a la pareja de influencers bailongos.

Una de las relaciones más poderosas de TikTok (como la que tuvo Charli con Chase Hudson) se vio golpeada hace unos días por los cotilleos que apuntaban a que Griffin le había puesto los tochos al supuesto amor de su vida. Dixie se refirió a ello de manera tajante en un programa de YouTube: "Griffin es ahora mismo mi novio" (lo dice en el 06:16 de este vídeo).

El "ahora mismo" cobra cierto significado viendo que días después de aquello, ha movido ficha en dirección opuesta a sus declaraciones. Ayer, 30 de julio, dejó de seguirle por Instagram y Twitter.

No parece un movimiento de una pareja en plena forma, y pese a que no hay nada oficial, el hecho de que tu ahora-mismo-novia no quiera ver qué publicas en redes sociales tiene pinta de ser algo tirando a serio. Vamos, a mí no me molaría.

¿Crees que es poca pista? Pues escucha esta: después del movimiento de D'Amelio, Griffin cambió la foto de perfil de Twitter (en la que antes salía con Dixie) por otra donde se le ve con sus colegas. Saca tus propias conclusiones, pero no están las aguas para andarse con bromitas entre ellos después de las acusaciones de infidelidad.

El asunto podría tener relación con un vídeo que también apareció ayer de Madison Galley, una tiktoker que anunciaba en la plataforma: "Sigue mirando si quieres saber cómo es Griffin Johnson de verdad", acompañado de múltiples mensajes de él y uno de D'Amelio.

No hay comunicado oficial, ni declaraciones de ninguno de los implicados, ni nada más allá de cuchicheos y vídeos de terceros. A pesar de todo, el río suena muy fuerte, y ya sabes lo que dicen...