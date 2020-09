Dixie D'Amelio "flipa" con la última conspiración sobre su padre y Charli

En un lejano 2019, cuando bailar no era un territorio casi exclusivo de TikTok y se podía hacer en cualquier sitio, las hermanas D'Amelio comenzaron una carrera imparable para convertirse en dos de las personas más famosas del mundo. Y con ellas, su padre.

Entre ambas suman más de 120 millones de seguidores, han sacado una línea de maquillaje juntas y la más joven de las dos tiene su propio sabor de café en la cadena Dunkin' Donuts norteamericana.

Pese a que su ascenso meteórico a nivel planetario es ciertamente impactante, a algunos aficionados a las fantasías absurdas no les ha convencido eso de que hayan llegado tan alto solo con sus bailecitos.

Concretamente, un usuario que firma como 'spicyopinions' (que se traduce como "opiniones salseras") ha publicado en TikTok una loquísima teoría de que el patriarca de los D'Amelio tiene mucho que ver con el ascenso de sus pequeñas.

Atento a lo que dice y que, de forma increíble, muchos han dado por bueno: "Esta aplicación llevaba cinco años funcionando y ni una sola vez nadie ha crecido tanto en tan poco tiempo". Mmm... ¿y por qué no iba a ser posible?

Ojo al resto de la explicación: "Incluso cuando comenzaba Charli, no tenía muchos me gusta... ¿por qué siguió creciendo? Por su padre. Es rico y se dedica a la política, dos cosas que nunca van bien juntas". Y termina con cosas como "Quiere ganar votos de las generaciones futuras" o "La fama de Charli no encaja".

Con cientos de miles de visualizaciones, la historia ha llegado a oídos de Dixie y se lo ha tomado como la chorrada que es. En un post respondiendo al vídeo escribe simplemente "lol what", un flipe o un "de qué vas" de toda la vida.

En fin, nos parece que hasta demasiada atención le ha prestado, pero no te negamos que la fantasía de ver a Charli D'Amelio bailando en la Casa Blanca con su propio estudio de grabación tiene su cosa. D'Amelio for President.