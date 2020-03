Bad Bunny hace lo que le da la real gana. Ya debería habernos bastado un disco con 20 canciones hablando sobre el tema para darnos cuenta. Sin embargo, Benito es el rey de la polémica y algunas de sus acciones nos siguen sorprendiendo.

El conejo malo se encuentra en el momento más feliz de su carrera profesional: todos los temas de su disco se encuentran dentro de la lista ‘Hot Latin Song Chart’ de Billboard y ha conseguido romper récords robándose a sí mismo posiciones en los charts.

Además, este importante momento ha coincidido con su 26 cumpleaños. El cantante mostró que lo estaba celebrando en una playita de ‘P fucking R’ (aka ‘el maldito Puerto Rico’, para que nos entendamos) ‘bebiendo tragos’ y que no importaba si alguno se le derramaba sobre la blanca arena caribeña, mientras presumía de todos los éxitos que acumula, ya que podía prepararse otro sin ningún problema.

Pero la celebración no acaba ahí. Habiéndose convertido en uno de los reyes del perreo, su fiesta de cumpleaños no podía ser sólo de chill. Bajo la sombra del coronavirus afectando a más de medio mundo, el puertorriqueño viendo todavía como algo lejano el virus y haciendo caso omiso a las recomendaciones de quedarse en casa que se repiten por Estados Unidos y Europa, celebró un año más de vida por todo lo alto.

En los vídeos que él mismo ha compartido en sus redes sociales se le puede ver una discoteca acompañado de amigos mientras cantan y bailan las canciones de su nuevo disco 'YHLQMDLG'.

Quien no ha podido faltar a la fiesta ha sido el rapero también puertorriqueño Residente, quien se ha hecho viral por su tema más personal, 'René'.

Además, Bad Bunny ya no se esconde y ha vuelto a compartir una imagen en la que se le puede ver acompañado de su chica.

Muchos han sido los fans que se han preocupado y que le han comentado que tuviera cuidado alertádonle sobre la presencia del coronavirus: ‘lávense las manos, porfi ’o ‘Alto virus te va a dar’ son algunos de los que se pueden leer.

Otros han rescatado esta frase de Bad Bunny como predicción a lo que se venía por el coronavirus:

Sin embargo, una vez que se ha decretado el toque de queda oficial en Puerto Rico y el cierre de los comercios, Bad Bunny ha dado ejemplo publicando una fotografía con el ya famoso hashtag #YoMeQuedoEnCasa