Intentan cancelar a Dixie D'Amelio por un vídeo "irrespetuoso"

No hay día en el que se deje de sacar punta a los actos de la familia D'Amelio. Después del movidote de Charli, Dixie no gana para disgustos en redes sociales: que no es ni la sombra de su hermana, que si su noviete le pone los cuernos, y ahora que si se mete con las creencias de millones de personas.

Todo viene de un vídeo colaborativo entre varios tiktokers top donde está la propia Dixie, Noah Beck y Ryland Storms. Entre los tres suman 45 millones de seguidores y miles de millones de likes en TikTok, pero no todo son "me gusta" en su última creación.

Resulta que subieron vídeo bailando y cantando el tema 'What That Mouth Do?' de BigKlit, y digamos que la letra está un paso más allá de ser considerada "subida de tono". Tanto es así, que recibió muchos comentarios negativos y han acabado borrando la publicación.

TikTokRoom ha recuperado el momento en el que se veía a cientos de usuarios cancelando al trío, con comentarios del tipo "no solo es una canción anticristiana, sino que ofende a muchas religiones", aunque también se leían comentarios quitándole hierro al asunto: "Le sacáis punta a todo".

Con lo cuidadosa que es la plataforma en temas sensibles, no la considera ni mucho menos una composición "nociva para su audiencia": hay otros 25.000 clips rápidos que la utilizan, y no han tenido ni la centésima parte de comentarios negativos.

Es cierto que los influencers tienen una responsabilidad añadida para dar ejemplo hasta con la elección de las canciones que utilizan, pero la persecución a la que se ven sometidos casi a diario debe ser completamente agotadora. Ninguno de los tres ha soltado prenda sobre el asunto de manera pública, y lo más seguro es que los haters se olviden del asunto en un breve espacio de tiempo. Los que deben haber tomado nota son los tiktokers: mejor andarse con pies de plomo.