La historia entre Rosalía y Bad Bunny viene de lejos. Desde que publicaran su primera foto juntos, todos los fans de la reina del Tra-trá y el trapero han shippeado a ambos artistas. Y es que tanto la una como el otro han hecho méritos para dar a entender que detrás de esa amistad puede haber algo más.

Ya no sólo es que Bad Bunny pusiera de pie de foto “creo que me enamoré”, sino que dejaron de seguir a todo el mundo en sus redes sociales de golpe para seguirse el uno al otro. Vamos, lo que parece toda una declaración de (amor) intenciones.

Todo parece indicar que Bad Bunny podría ser ese misterioso crush por el que Rosalía suspira a todas horas. Estos son los indicios que nos hacen pensarlo:

Las uñas

A principios de año Rosalía confesaba en su cuenta de Twitter que le gustaban los chicos que se pintan las uñas. Un mensaje con el que todos sus seguidores identificaron inmediatamente a San Benito. El cantante de temas como ‘Callaita’ suele llevar la manicura siempre perfecta y a juego con sus outfits, al igual que la cantante de ‘Malamente’.

J. Balvin, el nexo en común

Bad Bunny y J. Balvin sacaron un disco conjunto al mismo tiempo que ‘Con Altura’, su colaboración con Rosalía lo estaba petando como una de las canciones por excelencia del verano.

Los mensajes del 14 de febrero

Rosalía dejó bien claro a través de sus redes sociales que no estaba preparada para que llegara San Valentín. Y no solo eso, sino que le preguntó a sus seguidores si debía hablarle a su crush o no. Un amor que ha dado a entender que es imposible y que muchos de sus fans apuntan a que podría tratarse de Bad Bunny.

Por su parte, el ‘conejo malo’ lanzó en el día de los enamorados un adelanto de su futuro disco ‘YHLQMDLG’, el tema ‘Ignorantes’. Se trata de una canción que habla de un amor que no ha salido bien. Estas son algunos de los versos que pueden escucharse:

“Quizá fui muy ignorante

Hay cosas que no sabemos

Quizá' no puse de mi parte

Pero tú pusiste menos

Y no sé por qué nos dejamo'

Si tú me amas y yo te amo

Normal, yo sé que a vece' peleamo'

Pero qué rico cuando chingamo'

No sé si fue la distancia

O tal vez culpa de mi ignorancia

No sé si fue por mi inmadurez

Que mi nena no quiere volver

Siempre que estás borracha, tú me llamas

Y pasas las notas en mi cama”.

Después de esto, San Benito anunció que se retiraba de Twitter y que volvería cuando el disco estuviera preparado para salir.

¿‘Amor en tiempos del coronavirus’?

Sin embargo, su actividad en Instagram ha continuado y el trapero les propuso un reto a sus seguidores. Para ello publicó una fotografía en la que aparecía con una mascarilla negra (con un mensaje en japonés), una peluca negra y unas gafas de sol: “adivina quien es y te digo cuando sale el ÁLBUM”, les decía a sus followers.

Ahora hemos podido ver a ‘La Rosalía’ en sus stories con un filtro de una mascarilla negra de Hello Kitty (el famoso personaje japonés). Casualmente, en la primera foto juntos que compartieron Bad Bunny aparecía también con una peluca y una mascarilla negra.

Además, después de disfrutar de una puesta de sol en Venice, Rosalía se ha dejado ver en sus historias cantando un trocito del tema ‘Ignorantes’ de Bad Bunny. Inmediatamente los seguidores de ambos se han vuelto como locos pidiendo una colaboración.

Esta cover de Rosalía coincide con la vuelta de Bad Bunny a Twitter para la cuenta atrás de la publicación de ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’ y la confirmación de que el disco contará con 20 canciones. Mucha casualidad, ¿verdad?

No sabemos si la catalana estará haciendo Instagrandstanding para llamar la atención de Bad Bunny o de si se tratará de una especie de campaña para indicar una futura colaboración juntos.