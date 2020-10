Rosalía y Rauw Alejandro intercambian stories y cabrean a sus seguidores

Rosalía y Rauw Alejandro han vuelto a prender la mecha del shippeo. Y es que los cantantes han dado de qué hablar de nuevo y a generar rumores sobre una posible relación amorosa.

Los fans de la cantante llevan fantaseando con que sean pareja desde hace meses. A principios de junio Rosalía disfrutaba con el reguetonero de una jornada de motocross. Ambos subieron contenido a sus redes sociales subidos en las motos pero ni una imagen juntos.

Meses más tarde, han seguido compartiendo historias en Instagram en los mismos lugares pero sin hacer alusión a que se encontraban en compañía del otro. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han encontrado detalles que podrían indicar que podrían estar saliendo como compartir la misma ropa o que Rauw haya acudido al cumpleaños de la reina del Tra-trá.

Rosalía celebró su 27 cumpleaños en un parque temático y quiso mostrarle a sus seguidores lo bien que se lo había pasado subiendo varios TikToks en los que describía su aventura. En estos vídeos algunos usuarios se percataron que aparecían unas zapatillas cuyo dueño podía ser Rauw Alejandro. Después del revuelo de este 'descubrimiento', los vídeos desaparecieron de la cuenta de la cantante de 'Malamente'.

Ahora, parece que Rauw Alejandro y Rosalía han decidido dejar de esconderse y hacer las cosas con naturalidad. Y qué mejor que seguir intercambiando interacciones a través de redes sociales. Los comentarios en las fotos de ambos son frecuentes pero ahora han subido de nivel y han pasado a dedicarse historias de Instagram.

El cantante de 'Tattoo' ha compartido en su cuenta un story en el que aparece uno de los carteles del nuevo pintalabios de Rosalía. La catalana lo ha resubido a su cuenta acompañándolo de varios emojis, entre los que se encuentra un corazón rojo.

Pero la cosa no queda ahí y es que Rosalía ha compartido un vídeo en el que se puede comprobar que ha estado en casa viendo la gala de los premios Billboard. Y qué casualidad que el fragmento que ha decidido publicar es justo el momento de la actuación de Rauw Alejandro.

Para los fans que shippean esta unión esto es la confirmación que estaban esperando. Sin embargo, hay a quienes no les ha sentado tan bien este 'tonteo' por Instagram y han dejado de seguir tanto a Rosalía como a Rauw Alejandro para mostrar su descontento y desaprobación. Estos no consideran al reguetonero adecuado para salir con Rosalía o, al contrario, no les gusta la catalana como pareja del puertorriqueño.