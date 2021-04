Tayler Holder y Charly Jordan se enzarzan en una guerra de Instagram Stories después de su ruptura

Tayler Holder y Charly Jordan rompieron hace dos semanas. La pareja lo hizo público con un vídeo en el canal de YouTube de Holder, haciendo alarde de su madurez, donde decían que ambos le habían puesto fin de mutuo acuerdo y con buenos términos porque se encuentran en momentos diferentes de su vida; "No es porque haya pasado algo malo. Es que los dos estamos viviendo vidas súper diferentes en este momento", decía Tayler Holder. Ambos eran amigos antes de comenzar a ser novios, y aseguraban que mantendrían la buena relación a pesar de haber cortado.

Sin embargo, después de esto, ha comenzado una guerra a través de Instagram Stories. Todo ha surgido a raíz de la publicación de un capítulo del reality show House Creators que se emite en Instagram donde se puede ver a Tayler Holder llorando en un rincón y hablando de su ruptura con Jordan.

La influencer no se lo ha tomado nada bien y menos cuando los fans de Holder han comenzado a lanzarle odio a través de las redes sociales. Charly Jordan decidió pronunciarse en Instagram Stories: "El hecho de que no se haya filmado mi parte de la ruptura no la hace menos relevante. Trato de mantener los detalles de mi relación fuera de línea así que por favor sean sensibles a mis sentimientos. Esto no ha sido fácil para nadie y que la gente saque el tema constantemente ha sido una de las cosas más duras".

El drama ha ido creciendo a medida que los fans de ambos se han dado cuenta de que la expareja se ha dejado de seguir en redes sociales y los miembros de House Creator también han dejado de seguir a la joven.

Jordan anunció que había decidido tomarse un descanso de las redes sociales debido a esta situación. Sin embargo, regresó al poco tiempo para comentar que en ningún momento se le había informado de qué iba a ir el programa: "salió ayer y yo simplemente no estaba al tanto de lo que realmente iba a ser ese programa. Nunca me mostraron lo que iba a ser, así que me sorprendió mucho cuando se estrenó lo que había allí".

Aquí es cuando ha estallado la batalla de stories de Instagram que cuentan versiones contradictorias. El cantante y tiktoker se ha pronunciado desmintiendo la versión de su exnovia diciendo que era perfectamente consciente de qué se iba a publicar y que además, se le preguntó si quería participar y cobrar por contar su parte de la historia.

Luego que si Tayler pide que lo llame para arreglar las cosas, que si Jordan lo ha llamado pero este no quiere arreglar el asunto, que si a Jordan no le había dicho de participar, que si luego resulta que s

sí que se lo ofrecieron pero que se negó porque no hay suficiente dinero para contar su vida privada... y así.