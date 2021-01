Zoe Laverne incendia TikTok con su "posible embarazo"

¿Es demasiado joven para ser madre? ¿Está tirándose un farol? ¿Al final se casa? Las preguntas que rodean la actualidad de Zoe Laverne pueden sonar irrelevantes para los que no están metidos en TikTok, pero la estrella de la plataforma bailonga ha dado esta madrugada un toque muy salseante a los que le siguen.

Son 17 millones de personas solo en esa red social, con lo que las últimas noticias que ella misma ha dado son suficientes para volver a estar en el ojo del huracán. Primero, por fardar de anillo de compromiso con Dawson Day, un aspirante a influencer que por ahora no ha tenido el mismo éxito que su pareja.

Sus exhibiciones de amor en redes sociales (no aptas para diabéticos) han acabado con un tiktok conjunto donde enseñan, desde el interior de un coche y con una voz de Loquendo, su anillazo de posible boda. Parece de oro blanco y brillantes, con un diseño de esos que no pasan desapercibidos, por lo que ya puedes sumar ceros a lo que crees que le haya costado.

Esa noticia de por sí sería suficiente para un buen rato hablando, como demuestran los comentarios donde le recuerdan la presunta relación que tuvo con un fan menor de edad. El culebrón de Connor Joyce, seis años menor que ella, puede quedar sepultado con una buena nueva: Zoe podría estar esperando un hijo (o hija).

"No sé cómo decir esto", explicaba emocionada muy a su estilo en un stream, "pero creo que ahora mismo estoy embarazada". Mientras, sus seguidores se quedaban con ojos como platos.

Los comentarios a la publicación cuestionan si es un anuncio real o si Zoe está buscando ser el centro de atención otra vez. Que no haya mención (por ahora) en ninguna de sus otras redes sociales hace pensar que podría tratarse de una broma, ya que la influencer de 19 años es un poco aficionada a eso de la polémica, como cuando no trató muy allá a su gato durante un directo y luego dijo que no le hacía nada malo.