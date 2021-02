Consejos de seguridad para jóvenes gamers a la hora de hacer streaming

El furor que ha despertado últimamente Twitch ha hecho que muchos niños quieran convertirse en streamers para seguir los pasos de sus youtubers favoritos. Esta plataforma de retransmisión en directo es la nueva moda, a pesar de que nació en 2011.

Para conseguir suscriptores o más visualizaciones, hay quienes se someten a todo tipo de retos: desde tatuarse en directo los nombres de los desconocidos que se unen a su canal hasta perder la cuenta de las horas que se lleva en retransmisión.

Los videojuegos pueden sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor. A veces la competitividad y nuestra autoexigencia hacen que nos podamos tomar demasiado en serio lo que pasa a través de las pantallas. Por ello es importante tener en cuenta algunos aspectos que pueden ayudarnos a lidiar con los peligros de Internet, que comparten todas las redes sociales, y con los malos hábitos.

En 2019, la Policía Nacional sacó en colaboración con MADLions, un decálogo a modo de guía de seguridad para Gamers. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta:

1.Ciberacoso: el bullying puede trasladarse a las redes. No insultes a nadie, respeta otras opiniones y bloquea a aquellas personas que te hagan daño. En definitiva, Hakuna Matata, vive y deja vivir.

2.Privacidad: no compartas tus contraseñas, no te conectes a redes públicas ni compartas tus datos personales. No pinches en mensajes sospechosos o enlaces de dudosa procedencia, podría tratarse de estafas como el phishing.

3.Machismo: a las chicas también les gustan los videojuegos. Es así de sencillo y fácil de entender. Los comentarios y las conductas machistas no tienen cabida en los streamings ni en ningún otro sitio.

4.Grooming: no te desnudes delante de la cámara. Nunca sabes quién puede haber al otro lado de la cámara ni qué utilidad le dará a esas imágenes.

5.Vida sana y equilibrada: Ibai Llanos intenta promover dieta saludable, ejercicio físico y no una vida sedentaria para romper con el tópico y los prejuicio de que los gamers tienen sobrepeso y que se pasan todo el día “sin hacer nada”.

6.Desconecta y separa lo virtual de lo real: Seguramente habrás visto los monumentales cabreos de algunos de los youtubers más conocidos. Además, de los piques que se vuelven virales. El ambiente inmersivo de los videojuegos donde nos sumergimos y nos metemos en la piel de otra persona puede hacer que nos tomemos las cosas demasiado en serio. Ahora más que nunca con los sensores del mando de la Play 5 vivimos en nuestra propia piel lo que siente el personaje. Por eso no está de más ponerse en horario y desconectar.