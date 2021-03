Técnica del disco rayado: deja de decir SÍ cuando en realidad quieres decir NO

¿Conoces la técnica del disco rayado? En el vídeo te explicamos cómo te ayudará a decir que no, sobre todo para que la otra persona que te está intentando convencer se dé cuenta de que no podrá cambiar tu opinión y así podrás dejar el tema.

Decir que no no es nada fácil, en especial si es un jefe, un amigo, un familiar o cualquier persona a la que le tengas respeto. Tener una autoestima baja, no creer en uno mismo, y tener ansiedad social muchas veces lleva a las personas a aceptar cosas que no quiere o no debe hacer. Sin embargo, es importante entender que a veces hay que pensar en nosotros mismos y ser un poco egoístas para nuestro propio bien.

Si verdaderamente no quieres hacer lo que la otra persona te está pidiendo, no tienes por qué hacerlo. Ten en cuenta que tus decisiones y tus razones para negarte son igual de válidas que las demás.

Otra opción muy interesante para enfrentarte a estas situaciones es la técnica del sándwich. Este método se basa en expresar y ofrecer algo positivo antes de rechazar la petición de dicha persona. De esta manera, lograrás no sentirte igual de mal que dando una brusca negativa. A su vez, ayudará a que la otra persona se tome el no mucho mejor y pueda empatizar y entender mejor tus razones. Una idea es darle las gracias por pensar en ti. También, al acabar puedes ofrecer algún plan alternativo o recomendar hacerlo otro día. De esta forma también podrás acabar la conversación con cordialidad y sin ningún rencor de parte de nadie.

Con estas dos técnicas, seguro que la próxima vez que te veas en una situación parecida tendrás mucha más confianza y sabrás cómo decir que no sin sentirte mal ni culpable al respecto.

