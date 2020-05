En los casi seis meses que llevamos de 2020 ha dado tiempo para que pasen muuuchas cosas. Pandemias y coronavirus aparte, no podemos pasar por alto que la red social Tik Tok se ha proclamado la clara vencedora. Aquellos que no entendían la app o que se resistían a descargarla han terminado cayendo atrapados en sus redes durante el confinamiento.

Que si bailar como Jennifer López en la Super Bowl, que si aguantar en pareja haciendo la plancha, comprobar cuántos toques somos capaces de darle a los rollos de papel higiénico... Muchos han sido los retos que se han puesto de moda y que nos han acompañado durante este periodo pero ¿cuáles han sido las canciones que más lo han petado?

Twin Melody ha decidido hacer un repaso a algunas de las canciones más populares de Tik Tok este 2020. Las gemelas vascas, que cuentan con más de 13 millones de seguidores, empezaron a ser reconocidas gracias a sus originales versiones en YouTube.

La música es una parte fundamental en esta aplicación, ya que permite recrear ambientes, darle el efecto de sonido perfecto a las escenas o convertir una coreografía en todo un hit. De hecho, Lil Nas X le debe la popularidad de su tema 'Old Town Road' a esta plataforma.

Aitana y Paula ahora compaginan su pasión por el canto con su trabajo como tiktokeras. Y qué mejor que combinar ambas cosas y hacer un vídeo versionando los temazos que más se han repetido en Tik Tok.

Estas son las canciones más populares del 2020 que no han dejado de sonar en Tik Tok:

1. Dua Lipa - Don't Start Now

2. Doja Cat - Say So

3. Kard - Oh Na Na Na

4. Charli XCX - Boys

5. Surfaces - Sunday Best

5. Wilber SH - Pónteme De Espalda

6. Shakira - Hips Don't Lie

7. Michael Buble - Love

8. Benee - Supalonely

9. Sales - Chinese New Year

10. If The World Was Ending

11. Ashe - Moral of the Story

12. Simple Plan - I'm just a kid

13. Bored in the house