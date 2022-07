"¡Agarra al abuelo!": El desternillante vídeo familiar en una playa de Cádiz

Más información Los 10 mejores festivales para combinar música y playa este verano

Ni siquiera hemos llegado a la mitad de las vacaciones y ya tenemos el que posiblemente sea el vídeo del verano. Durante esta época, es muy normal ver un gran número de publicaciones y vídeos de personas pasándolo en grande en sitios maravillosos e inhóspitos.

Sin embargo, de todas las fotos que destacan siempre en verano, son en la playa. Sin duda, el mejor destino donde relajarse, descansar y acabar con las altas temperaturas de la ola de calor.

Los días de playa están para disfrutarlos. Y si no preguntar a Cristy Martínez y a su familia, quienes decidieron colocar a sus abuelos en el agua a la espera de una gran ola. La nieta subió toda la historia del día de playa en Sanlucar de Barrameda, Cádiz, con su familia a su cuenta de Tik Tok, superando la barrera de los 4 millones de reproducciones en tan solo cuatro días.

Cristy comenta en el vídeo la situación en la que se encuentran sus abuelos. "Estamos con los abuelos, la sombrilla y todo en el agua, que ya llega bastante por la rodilla". La nieta divisa a lo lejos un gran barco que está haciendo cambiar el oleaje y posiblemente podría hacer volcar a sus abuelos de la silla. La propia Cristina se da cuenta y empieza a reírse por lo que se va a venir.

A medida que avanza el vídeo, Cristina graba cómo el agua empieza a adentrarse hacia el mar para empezar a formar las primeras olas. Sin embargo, lo que no se esperaban es que una gran ola llegase a volcar la silla del abuelo.

Los nietos e hijos del abuelo lograron que no se cayera del todo. Aunque eso no hizo que se llevara un par de tragos de agua salada. Mientras que tratan de coger al abuelo, las abuelas no paran de llorar de la risa.

