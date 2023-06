Una alumna escribe un demoledor correo a una antigua profesora del instituto tras superar el bachillerato

Los alumnos pueden encontrarse con todo tipo de profesores en el colegio que pueden resultar clave en tu experiencia educativa. Muchas veces nos encontramos con grandes profesores que nos ayudan, enseñan y motivan pero algunas veces existen profesores, que por los motivos que sean, pueden llegar a desmotivar a alguno de sus alumnos o incluso hundirlo cuando le dicen que no va a llegar a nada o que sus metas son inalcanzables..

La joven @Leileeetaa ha publicado un tuit titulado: "lo hice!! lo hice!!", donde nos enseña el grandioso correo que le escribió a una antigua profesora suya del colegio llamada Lorena tras aprobar el bachillerato.

Este tuit cuenta con casi más de 1,5 millones reproducciones en menos de dos días, más de 30.000 me gusta y muchos comentarios de gente comentando experiencias similares que han vivido con alguno de sus profesores:

"Buenas tardes, Lorena. Probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo de usted perfectamente, como si fuese ayer, del día en el que me dijiste que no me metiese a Bachiller porque 'no podría con ello'", comienza en el correo electrónico a su antigua profesora.

"Le escribo hoy, después de dos años y un día después de mi graduación, informándole de que, gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el Bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", continúa narrando en el correo electrónico.

"No la culpo de nada, sólo le recomiendo que, como orientadora, debería ver primero el trabajo que emplea cada alumno y no dejarse llevar por la media académica que tiene. Recuerde, una nota no define a una persona. Que tenga un buen día", sentencia Leileeetaa en el final de su demoledor correo.

"Ojalá escribir este correo así a tantos profesores que me dieron clase que decían que lo mío era mejor una FP de grado medio", "esto nos ha pasado a muchísima gente, más de la que nos pensamos, que el personal de tu instituto te humille delante de tus compañeros, te desmotive" o "A mí también me dijeron que no lograría sacarme nada, no hice bachillerato, pero voy por mi segundo ciclo. Y no todos tenemos porque seguir el mismo camino. Y eso está bien" son sólo algunos de los múltiples mensajes que ha recibido.

Un profesor respondió al tuit de @Leileeetaa dandole su humilde opinión: "Intentamos recomendar lo mejor a cada alumno, para ellos. Muchas veces lo que se pretende y de donde se parte están muy lejos. Estadísticamente, a veces nos equivocamos. Pero nuestro único objetivo es evitar frustraciones, que es lo más habitual, aunque alguno lo consigue".

"Sii yo lo sé y de hecho las orientadoras que tuve estos dos años fueron un encanto, pero ella no me lo dijo como consejo ni nada, me menospreció y eso fue lo que me dolió", respondió Leila disgustada.