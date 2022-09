Así fue la peor cita del mundo: atracos, calabazas y 10 millones de visitas en Twitter

Confesamos desde este texto que en Flooxer Now somos superfans de las citas desastrosas. Que sí, que viva el amor y todo lo que tú quieras, pero antes que una frase falsamente inspiradora en perfiles de WhatsApp o Instagram lo que de verdad nos llama la atención es cuando el romanticismo salta por los aires en un plot twist que nadie vino venir.

Desde aquella chica a la que abandonaron mientras se echaba la siesta a la pareja que decidió poner fin a su primer encuentro con la velocidad del rayo, hemos documentado citas desastrosas hipervirales, pero tenemos que dar el oro a la más chunga de todas.

Más de 10 millones de visitas entre TikTok y Twitter lleva un encuentro que además podría haber acabado en tragedia, pero que comenzó como cualquier otra cita. Una pareja, chico-chica, tomaban algo en una terraza por la noche, quién sabe contándose qué, pero en actitud cien por cien relajada. La cosa se tuerce cuando en el establecimiento entra un ladrón pistola en mano.

A ver, que no hay ningún manual para reaccionar en casos tan extremos y la prudencia invita a no hacer nada que pueda arriesgar la vida propia o ajena, pero de ahí a desaparecer como quien no quiere la cosa hay un trecho. Es lo que hizo el tipo de la cita, sin siquiera avisar de la huída a su acompañante.

Con la atención centrada en el atracador, y los dependientes del comercio increpándole, solo las cámaras de seguridad se percataron de la sutil ausencia del hombre. "Mejor que digan aquí corrió un cobarde que aquí murió un héroe" se puede leer en el tiktok que ha hecho pública esta grabación, y aunque pocos pondrán en duda la validez de ese argumento, nadie puede dudar de la inexistente elegancia de pirarse en una situación así.

La cara de la chica nos la imaginamos un poema (aparece de espaldas) mientras busca a su más que probable ex-amigo, porque eso de dejar por sorpresa la cuenta sin pagar no es de buen recibo, y con eso salir corriendo sin considerar nada más, pues ni te cuento.

Por lo menos tiene una buena anécdota para contar, y una red flag enorme para próximos pretendientes: huir por su cuenta de un atraco y no pagar su parte.