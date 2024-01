El aterrador descubrimiento de una pareja al tirar una pared de su casa: ¿Abrirías esa maleta?

Una mujer británica ha aterrorizado a los espectadores de TikTok después de documentar un descubrimiento inquietante realizado en un espacio reducido de su casa recién comprada junto a su pareja.

La creadora de contenido, que no ha revelado su nombre real, actualmente está renovando la residencia del Reino Unido con su pareja y publicando imágenes del proceso en una cuenta titulada @stonestack_renovation.

La casa, que fue construida en 1966, está siendo renovada por la pareja que grabó su extraño hallazgo en una serie de videos de TikTok publicados recientemente.

Los tres vídeos, que en conjunto han acumulado más de 2 millones de visitas, muestran a la pareja abriendo un armario en un dormitorio de arriba solo para descubrir una segunda puerta en la pared trasera.

Esa puerta se abre a un espacio reducido donde encuentran otro armario cerrado con llave en el interior.

Después de irrumpir en el armario, la pareja vio una maleta plateada de aspecto sospechoso.

"No es nada de una película de terror ni nada fuera de lo común, pero es un muñeco realmente extraño", declaró el TikToker en el vídeo. "Creo que podría ser un objeto de colección".

"No estoy del todo segura, pero es un poco extraño, especialmente porque estaba amarrada", añadió. "Realmente no sé cómo me siento al respecto, pero aquí hay sólo un primer plano de la muy inquietante muñeca".

La muñeca horrorizó a cientos de espectadores, quienes dejaron comentarios instando a la TikToker a abandonar inmediatamente su propiedad recién adquirida.

Los vídeos se llenaron de comentarios advirtiéndoles de que vendieran la casa: "Vender la casa... esa maleta estaba doblemente protegida por una razón", advirtió uno.

"He visto esto antes. Es el comienzo de una película de terror", añadió un segundo.