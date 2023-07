Un británico prueba el el calimocho por primera vez y su reacción provoca debate en los comentarios: "¿Alguna vez has mezclado vino tinto con Coca-Cola?"

TikTok está lleno de usuarios que dedican sus cuentas a preparar y probar las comidas y bebidas típicas de los países que visitan.

La parte más divertida es la interacción que se da entre el creador y los usuarios del país en cuestión, que a menudo ofrecen críticas más o menos constructivas.

A la hora de hacer este tipo de videos, la gastronomía española está siempre en el radar de toda esta clase de tiktokers, como el británico Oli Brandon (@olibrandon).

Como se puede ver en su cuenta de TikTok, Oli ha aprovechado su visita a nuestro país para irse de tapas, comprar algo de picar en el súper y, en general, comer fuera por distintas ciudades.

Sin embargo, en este tiktok, que se acerca al medio millón de visitas, esta vez es el propio Oli quien prepara lo que va a probar.

"¿Alguna vez has mezclado vino tinto con Coca-Cola?", pregunta al comienzo del vídeo, y comenta que va a probar un par de bebidas de este estilo de las que tenemos en España.

Para ello utiliza "la mejor botella de vino tinto que se pueda comprar con 4€", y comienza a hacerse un tinto de verano.

"Vi esta bebida en algunos bares y restaurantes y tenía muchas ganas de probarla", dice entusiasmado sobre el tinto de verano.

Como se ve en el tiktok, para él fue todo un éxito. "Después de los primeros sorbos, no estaba muy seguro, pero me gustó y en realidad es extremadamente refrescante", comenta.

Y luego, añade: "Al final lo acabé disfrutando mucho y lo tomé varias veces más durante el viaje".

Si bien esta primera bebida le encantó, lo que el creador de contenido prepara a continuación no le convenció tanto.

"A continuación tenemos el 'calimucho', que es una mezcla de partes iguales de vino tinto y Coca-Cola y es una bebida popular entre universitarios o incluso como una bebida económica", explica a sus seguidores.

A la equivocación al escribir "calimucho" en vez de "calimocho", los usuarios han reaccionado con toda clase de bromas. "Calimucho o Calipoco, depende solo de ti", le comenta un usuario.

Asimismo, en los comentarios muchos se encargaron de aclararle de que la proporción de vino y Coca-Cola no es necesariamente 50-50: "La proporción está mal ,es 90 vino mi rey", le responden.

Para terminar, Oli aclara que el calimocho ni si quiera le convenció tras un par de sorbos, como si le pasó con el tinto de verano.

"No se si he elegido el vino tinto equivocado, pero para mi los sabores no se mezclan tan bien. Además, es un poco demasiado dulce para mi y no lo encontré tan refrescante como el tinto", dice como veredicto final.

El comentario con más 'me gusta' del tiktok le regala una valiosa recomendación en spanglish: "careful with the tinto de verano que es refreshing pero easy to drink y cuando te das cuenta you go loco".