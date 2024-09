La broma de un tiktoker a dos chicos en el aeropuerto que los dejó sin palabras

Las redes sociales han dado pie a todo tipo de contenido, y uno de los formatos que sigue ganando popularidad es el de las bromas. Desde desafíos virales hasta inesperadas interacciones con desconocidos, estas bromas han convertido a muchas personas en estrellas de Internet. Sin embargo, no todas son tan ingeniosas como la última ocurrencia de @erra.aslanii, que ha conquistado TikTok con su sentido del humor y capacidad de improvisación.

En su más reciente vídeo, Erra se encuentra en la zona de compras de un aeropuerto, donde se acerca a dos chicos a los que realiza una inocente pregunta: "Do you speak English?". Los chicos, relajados y confiados, responden con un simple "Yes", pensando que se avecinaba una conversación en un idioma que dominan a la perfección. Pero lo que sigue es una auténtica confusión lingüística, el tiktoker comienza a hablar en una especie de inglés inventado con frases sin sentido como: "Te pareces a Harry Potter", dejando a los jóvenes completamente descolocados.

A lo largo de la interacción, se observa cómo los chicos intentan descifrar lo que el tiktoker les pide, creyendo finalmente que les está preguntando cómo llegar a la puerta de embarque hacia Francia. Lo que ellos no sabían es que estaban siendo víctima de otra de las bromas de Erra que les ha hecho cuestionar si sabían su propio idioma. Toda esta divertida interacción ha generado un sinfín de comentarios, con algunos usuarios diciendo: "Sus caras tipo: Si sé inglés, pero no ese", y "Se quedaron cuestionando hasta su existencia".

El vídeo, que ya ha superado los cinco millones de visualizaciones, es un claro ejemplo de cómo las bromas bien ejecutadas pueden hacer reír a millones de personas. Con cada nuevo vídeo, este tiktoker continúa innovando en sus vídeos y manteniendo a su audiencia en vilo. ¿Quién será el próximo en caer en su trampa?