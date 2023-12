Las caídas más divertidas de las heladas en Estocolmo: el recopilatorio más viral

Cuando llegan las bajas temperaturas, son muchos los lugares que tienen la buena (o mala) suerte de poder disfrutar de un paisaje nevado. Pero, aunque este puede ser muy bonito a la vista, la realidad es que en el día a día puede llegar a ser un gran problema, no solo por lo peligroso e incómodo que resulta, sino porque las posibilidades de que uno pueda llegar a caerse se multiplican por diez.

Esto es algo que ocurre, especialmente, cuando hace tanto frío que se crea una capa de hielo sobre el suelo, provocando que este sea tan resbaladizo que resulta hasta complicado no caerse. Y, sin duda, esto ha quedado totalmente reflejado en el TikTok de Agnes, una chica que ha compartido una recopilación de varias de las caídas que han sufrido algunos viandantes durante la noche de Estocolmo a causa de las recientes heladas.

Además, como era de esperar, esto no ha tardado en hacerse viral debido a lo cómicas que resultan todas estas caídas, ya que la mayoría de los accidentados se muestran siempre muy confusos por lo repentinas que son algunas de estas caídas. Pero, sin duda, lo que más ha sorprendido a muchos es el efecto dominó que puede llegar a tener una caída. Porque, en la segunda recopilación que ha subido a su TikTok, se muestra cómo la caída de un hombre provoca que todos los que se encontraban delante de él terminen cayéndose también, algo que, al menos, ha conseguido sacar algunas risas a los que se encontraban allí.

Y, por lo que parece, estos no son los únicos que han disfrutado de estas caídas, ya que muchos usuarios han confesado que no han podido evitar reírse a carcajadas con cada una de ellas, ya que muchas resultan especialmente cómicas. Sin duda, aunque posiblemente a los accidentados no les haya hecho tanta ilusión el haberse caído, al menos han podido alegrar un poco el día a quienes las han visto y provocar unas buenas risas.