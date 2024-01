Caminar hacia atrás en la cinta de correr: estos son los beneficios del último ejercicio viral en TikTok

Cuando uno quiere ponerse en forma, siempre busca consejos en Internet para descubrir cuáles son los mejores trucos para perder peso o ganar músculo. Y, por lo que parece, en estos momentos hay una propuesta que se ha viralizado en TikTok y que muchos ya han empezado a probar: la de caminar hacia atrás en la cinta de correr. Desde que surgió esta propuesta, son varios los que han decidido hablar sobre esta tendencia y sobre todos los beneficios que tiene incluir este entrenamiento tan inusual en su rutina.

Entre estos se encuentra la tiktoker y luchadora de MMA Kaytlin Katniss, quien no solo asegura que esta práctica permite que "la sangre fluya" mucho mejor, sino que destaca que también le ayudó a recuperarse de una lesión que tuvo. Y, como ella, la tiktoker Chayse M. Byrd también destaca los beneficios para la salud que tiene este ejercicio, porque no solo le permitió mejorar su coordinación, sino también mejoró la postura de su rodilla.

Y, aunque algunos pueden no fiarse de lo que dice un influencer de fitness, estos no son los únicos que han asegurado lo bueno que es este ejercicio, sino que la terapeuta ocupacional Kali OT también ha destacado los beneficios que tiene. Porque, según ha explicado, caminar hacia atrás permite a las personas fortalecer los músculos de la rodilla, algo que también les permite aumentar su estabilidad y prevenir posibles lesiones. Pero, pese a lo bueno que es, no es necesario que le dediquen mucho tiempo, sino que Kali OT señala que con "agregar unos minutos" de este a su rutina general ya es suficiente.

Aunque muchos han descubierto esta propuesta gracias a TikTok, la realidad es que hay profesionales que llevan años estudiando este ejercicio. Este es el caso de la experta en biomecánica Janet Dufek, quien le reveló a la BBC que este ejercicio no es solo bueno para las rodillas, sino también para los músculos de la espalda. Por ello, es algo que le recomienda a quienes tienen dolores en la lumbar, ya que caminar hacia atrás durante unos minutos cada día, le permitirá reducir este problema. Sin duda, hay ocasiones en las que TikTok consigue que las personas descubran datos especialmente útiles para su vida.