La canción viral de una perra y su dueño sobre esa palabra que está prohibida en todas las casas con animales

Cuando uno convive con animales, termina acostumbrándose a evitar ciertas palabras porque, en cuanto este las escucha, acaba volviéndose loco de la emoción. Este es un problema que comparten la mayoría de las personas que tienen gatos o perros en su casa y, aunque las palabras suelen variar, muchas veces coinciden respecto al tema que les pone tan revoltosos: la comida. Ya sea al escuchar chuche, regalito, premio u otra palabra de este estilo, la mayoría de los animales tienden a ponerse nerviosos porque piensan que van a recibir esta comida, de forma que no se quedan tranquilos hasta que la persona que lo ha dicho se la da.

A raíz de esto, el tiktoker y cómico Jorge Bola ha querido hacer un TikTok humorístico sobre este tema junto a su perra, de forma que ha compuesto una canción sobre esa palabra que no puede decir en voz alta: regalito. Para ello, habla sobre todas las que puede decir, pero deletrea la que no, mostrando como su perrita, la cual aparece a su lado dormida, no reacciona a ninguna de ellas. Pero, en cuanto dice la palabra mágica, regalito, ella se despierta de golpe y empieza a llenarle de besitos hasta que consigue esa comida extra que tanta ilusión le hace siempre.

Tras ver este vídeo, las redes no han tardado en compartirlo y hablar sobre lo identificados que se sienten con esta situación. Porque, aunque muchos de ellos tienen otras palabras u otras cosas que emociona tanto a sus animales, todos ellos saben lo que se siente cuando se alteran tanto al escucharlo. Pero, pese a que bromean sobre este tema, la realidad es que la reacción que suelen tener los perros y gatos en estos casos suele ser realmente tierna, algo en lo que todos están también de acuerdo.

Y, precisamente por ello, un tuitero ha bromeado al decir que no sabe si ser más fan del tiktoker o de la perrita, a lo que el propio Jorge Bola le ha respondido con mucho humor al decirle que él, sin duda, es "más fan de la perra".