La casa de 5.5 millones en Madrid que ha dejado a TikTok sin palabras: "Parece de Los Sims"

No es raro que en TikTok se viralicen casas de lujo, pero esta vez el motivo no ha sido precisamente la admiración. Un vídeo de @dizaconsultores mostrando una vivienda en el exclusivo barrio de Salamanca ha desatado una avalancha de comentarios en la plataforma. Se trata de un piso palaciego rehabilitado, de 355 metros cuadrados y con un precio de 5.53 millones de euros. Sin embargo, lo que debería ser un sueño inmobiliario ha causado más desconcierto que envidia.

El primer detalle que ha llamado la atención de los usuarios es la casi total ausencia de ventanas. "¿Soy yo o me da la impresión de que casi no hay ventanas en esa casa?", comenta un usuario. Y no es el único en señalarlo. La falta de luz natural, sumada a una iluminación artificial fría y azulada, ha hecho que muchos la comparen con entornos poco acogedores. "Casas con iluminación de puticlub", ironiza otro comentario que ha acumulado miles de me gusta.

Otro aspecto que ha generado revuelo es su diseño interior, descrito por los usuarios como impersonal y sin encanto. "Vivienda de 5,5 millones de euros creada por el algoritmo de los SIMS", bromea un tuit viral. La sensación generalizada es que, a pesar del elevado presupuesto, la vivienda ha perdido el alma que podría esperarse de un piso de semejante envergadura. "Es increíble cómo puedes convertir un pisazo de 350 metros cuadrados en algo tan poco acogedor, sin palabras", sentencia otro usuario.

Más allá de las críticas, la viralidad de este vídeo ha reavivado el debate sobre el mercado inmobiliario de lujo en Madrid, donde los precios parecen no corresponderse siempre con la calidad y el confort esperados. ¿Vale realmente la pena pagar más de cinco millones por un piso sin ventanas y sin personalidad? TikTok ya ha dado su veredicto.