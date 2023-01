"Casio patrocinará la Kings League": la épica respuesta de Piqué a Shakira

Lo de que la vida puede ser maravillosa es algo que Piqué puede tatuarse a partir de hoy como protagonista y blanco del mayor caso de beef romántico que ha dado el mundo de la música. Ni Alanis Morrisette con 'You Oughta Know' o Justin Timberlake contra Britney Spears en 'Cry Me A River' habían soltado tantísimas indirectas-directas en sus populares temas como Shakira contra el ex del Barça, pero quienes creían que iba a estar destrozado por las referencias estaban muy equivocados.

Piqué anunciaba hace un rato, en la esperada retransmisión de la Kings League, que Casio patrocinaba de manera oficial la liga. Lo decía mientras repartía relojes entre los impresionados contertulios, incluyendo a Ibai, Iker Casillas, Gerard Romero o el Kun Agüero. "Es un reloj para toda la vida", decía con toda la sorna del mundo sobre los versos de Shak. Casio estaba Trending Topic, y Rolex en quinto lugar.

Ibai no pudo reprimirse y le preguntó a su socio si creía que la canción estaba dirigida a él, obteniendo como respuesta muchas carcajadas. Agüero se atrevía a afirmar lo evidente, mientras DJ Mario hacía juegos de palabras rollo "mientras no me salpique, acepto las normas". Respuesta del Kun: "Claramente tienes razón".

Tuvo mensajes hasta para Javier Tebas, presidente de la Liga de Primera División que ninguneó a la Kings League diciendo que no era comparable al fútbol real. "Te Vas a enterar", dijo el mítico defensa completamente desatado.

El cachondeo no acaba ahí ni de lejos, porque Piqué aseguró que la idea para la próxima jornada es que "el presidente de la Kings League vaya en un Twingo con el jugador número 12 del Kun, que irá disfrazado de payaso". Las bromas estuvieron así toda la retransmisión, y acapararon todas las miradas en Twitch como líder indiscutible de audiencia.

En venganzas también se llevó el oro, aunque mucho nos tememos que no va a tener el beneplácito de todo el mundo. Shakira, por su parte, celebraba en Twitter que el tema con Biza sea tendencia mundial y récord de visitas histórico en un estreno latino. Si quería que hablaran de ella, lo ha conseguido de manera espectacular, pero en la posible intención de chinchar a Piqué no se puede decir que haya tenido mucho éxito.